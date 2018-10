Trump in Kanye drug drugega trepljala z genijem in junakom

Ko se na kosilu v Beli hiši dobijo predsednik Donald Trump, raper Kanye West, ki je v preteklosti pokazal precej navdušenja nad Trumpom, četudi trpi za nekakšno manično obliko bipolarnosti, ter nekdanji nogometaš Jim Brown, je to zagotovo dogodek. Zbrala pa se je seveda tudi gruča novinarjev in fotografov.

West si seveda ni mogel kaj, da ne bi nosil čepice s Trumpovim sloganom, na meniju pa je bila solata in pečen piščanec. A bolj kot to, je bilo pomembno, kaj so se pogovarjali. Na sporedu so bile teme kot so rekordno zaposlovanje afroameričanov, ustvarjanje delovnih mest v proizvodnji in množični nasilni kriminal v Chicagu.