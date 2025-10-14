Svetli način
Tuja scena

Trump kritičen do naslovnice revije Time: Najslabša fotografija vseh časov

New York, 14. 10. 2025 20.34 | Posodobljeno pred 47 minutami

STA , E.M.
Kljub temu da je zadovoljen, da ga je revija Time uvrstila na naslovnico, ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu najnovejša izdaja kultne revije ni najbolj po godu. Razočaran je namreč zaradi izbire fotografije, ki jo je na družbenem omrežju Truth Social označil za najslabšo fotografijo vseh časov.

"Revija Time je napisala relativno dober članek o meni, vendar je fotografija morda najslabša vseh časov. Moje lase so izbrisali in nato na mojo glavo dodali nekaj, kar je delovalo kot lebdeča krona, vendar izredno majhna. Res čudno," se je nad svežo številko revije Time pritožil nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. Revija je na naslovnici namreč objavila fotografijo, posneto iz žabje perspektive, na kateri je vidno njegovo razredčeno lasišče.

Naslovnica s pripisom 'Njegov triumf' daje priznanje Trumpovemu mirovnemu načrtu za Gazo, ki ga opredeljuje kot bistveni dosežek mandata in strateški preobrat na Bližnjem vzhodu. Prva faza mirovnega sporazuma med Izraelom in Hamasom je pripeljala do izpustitve živih izraelskih talcev in osvoboditve okoli 2000 palestinskih zapornikov.

Trump se je skozi leta vedno pohvalil, ko je bil na naslovnici revije Time in izbran za njeno osebnost leta, vendar se tudi večkrat pritožil, ko ni bil izbran. Revija ga je doslej za osebnost leta izbrala dvakrat.

donald trump lasje lasišče fotografija time
KOMENTARJI (7)

YouRangMyLord
14. 10. 2025 21.16
+2
ja kaj se ma za bunit, star je 79, realno stanje. Pa še kožo na obrazu si je uničil od umetnih samoporjavitvenih krem.
ODGOVORI
2 0
simc167
14. 10. 2025 21.09
+3
Čudno, nikjer ni brazgotine od poskusa antentata na njegovem desnem ušesu. 🐑🐑🐑
ODGOVORI
3 0
Slovenska pomlad
14. 10. 2025 21.10
+3
Pri njem je vse laž.
ODGOVORI
4 1
modelx
14. 10. 2025 21.08
+3
tak si, kot si - vele grdota. melonija je morala bit totalka zafiksana, ko ti je dala
ODGOVORI
3 0
Pajki
14. 10. 2025 21.06
+3
Pa ne da si upate kritizirati Ameriko?
ODGOVORI
3 0
LukaS8
14. 10. 2025 21.19
Kje v tem članku ti vidiš kritiko?
ODGOVORI
0 0
simc167
14. 10. 2025 21.04
+3
Nor, bolj nor, najbolj nor, trump
ODGOVORI
3 0
