Trump kritičen do naslovnice revije Time: Najslabša fotografija vseh časov

"Revija Time je napisala relativno dober članek o meni, vendar je fotografija morda najslabša vseh časov. Moje lase so izbrisali in nato na mojo glavo dodali nekaj, kar je delovalo kot lebdeča krona, vendar izredno majhna. Res čudno," se je nad svežo številko revije Time pritožil nekdanji ameriški predsednik Donald Trump . Revija je na naslovnici namreč objavila fotografijo, posneto iz žabje perspektive, na kateri je vidno njegovo razredčeno lasišče.

Naslovnica s pripisom 'Njegov triumf' daje priznanje Trumpovemu mirovnemu načrtu za Gazo, ki ga opredeljuje kot bistveni dosežek mandata in strateški preobrat na Bližnjem vzhodu. Prva faza mirovnega sporazuma med Izraelom in Hamasom je pripeljala do izpustitve živih izraelskih talcev in osvoboditve okoli 2000 palestinskih zapornikov.

Trump se je skozi leta vedno pohvalil, ko je bil na naslovnici revije Time in izbran za njeno osebnost leta, vendar se tudi večkrat pritožil, ko ni bil izbran. Revija ga je doslej za osebnost leta izbrala dvakrat.