Trump nad prijatelja in zdravilo za hujšanje: 'Injekcija proti maščobi ne deluje'

Po družbenih omrežjih je zaokrožil nov video, na katerem ameriški predsednik govori o prijatelju, ki ga ameriška javnost dobro pozna, Donald Trump pa izpostavi, da mu zdravilo za hujšanje, ki ga ta jemlje in zanj drago plačuje, ne pomaga najbolj, saj rezultati še niso vidni. Posnetek je nastal pred kratkim v Beli hiši, 78-letnik pa je dejal, da njegov zelo znan in bogat prijatelj, ki pa ga ni imenoval, z 'injekcijo proti maščobi' še ni dosegel uspeha.

Donald Trump je z zabavno anekdoto skušal upravičiti svojo napoved o uvedbi carin na uvoz zdravil v ZDA. FOTO: Profimedia icon-expand

"Moj prijatelj, brilijanten poslovnež, ki je večina zanj že slišala, sicer zelo nevrotičen in z veliko prekomerne teže, jemlje 'injekcije proti maščobi'," je javnosti razkril Trump in dodal, da mu je prijatelj dejal, da je za znano zdravilo v Londonu odštel 79 evrov, v New Yorku pa za isto stvar 1170 evrov.

"Kaj hudiča se dogaja? Ne deluje!" je Trump še povzel prijateljeve besede, ko je primerjal cene zdravil v ZDA in v Veliki Britaniji, na posnetku pa je slišati, da so se zbrani v Beli hiši začeli hihitati njegovi zgodbi. A uporabniki družbenih omrežij so bili bolj kot na zabavno pripoved pozorni na podrobnosti in začeli sklepati, kdo bi lahko bil ta predsednikov prijatelj.

"Samo 79 evrov? Če bi toliko stalo v Ameriki, bi zagotovo bilo manj debelih ljudi. O katerem debelem poslovnežu je govoril?" je spraševal eden od uporabnikov in podal svojo domnevo, da gre za Chrisa Christieja, nekdanjega guvernerja zvezne države New Jersey. Mnogi pa so sklepali drugače in menijo, da je Trump govoril o Elonu Musku. "Najverjetneje je govoril o Elonu Musku, ki je že priznal, da jemlje zdravilo za diabetike, ki pomaga pri hujšanju, in ustreza opisu 'brilijantnemu poslovnežu'," pa je zapisal nek drug uporabnik omrežja X. "Mislim, da vem, o kom je govoril," pa je zapisal tretji, ki je dodal Muskovo fotografijo, na kateri je na jahti in brez majice.

Kljub temu, da identiteta poslovneža ostaja javnosti neznana, pa so uporabniki na družbenih omrežjih priznali, da so se ob Trumpovem norčevanju zelo zabavali. "Predstavljajte si, da imate prijatelja, ki se iz vas norčuje na vseh poročilih," je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Smejal sem se tako na glas, da sem prestrašil svojega psa!"