Tuja scena

Trump napovedal, da se bosta po Colbertu poslovila še Kimmel in Fallon

Washington, 07. 08. 2025 17.28 | Posodobljeno pred 37 minutami

Avtor
K.Z.
Komentarji
6

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bosta morala od vodenja svojih pogovornih oddaj posloviti tudi voditelja Jimmy Kimmel in Jimmy Fallon. Oba sta znana po svojem kritiziranju Trumpa in njegove administracije, iz istega razloga pa se bo maja 2026 z voditeljskega položaja poslovil Stephen Colbert, saj njegovo oddajo ukinjajo s programa.

Voditelj Stephen Colbert je pred mesecem sporočil, da se njegova dolgoletna oddaja umika iz programa, franšizo Late Show pa ukinjajo. Colbert, ki sicer velja za glasnega nasprotnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je vodenje oddaje prevzel leta 2015 od Davida Lettermana, ki jo je vodil 22 let. 79-letni predsednik pa je zdaj napovedal, da naj bi enaka usoda doletela še voditelja Jimmyja Kimmla in Jimmyja Fallona ter njuni oddaji.

Jimmy Kimmel, Donad Trump in Jimmy Fallon
Jimmy Kimmel, Donad Trump in Jimmy Fallon FOTO: Profimedia

Ukinitev ikonične Colbertove oddaje je bila posledica medijskih združitev, ki so se po uradnih informacijah zgodile zaradi finančnih razlogov, mnogi kritiki pa so prepričani, da je prav slovo oddaje bil eden od pogojev, ki so lastnikom olajšali proces.

Preberi še Kultna oddaja Stephena Colberta se poslavlja z ekranov, televizija krivi finančne težave

Kmalu po tem, ko je novica o ukinitvi oddaje Late Show with Stephen Colbert postala uradna, je Trump na družbenem omrežju zapisal: "Zelo mi je všeč, da so Colberta odpustili." Dodal je še, da ima voditelj še manj talenta, kot so bile nizke številke gledanosti oddaje. Javno podporo Colbertu je na družbenem omrežju izrazil Kimmel.

'Slišim, da sta Kimmel in Fallon naslednja'

Trump je med zadnjim srečanjem z novinarji osebno komentiral ukinitev Colbertove oddaje in ponovno poudaril: "Colbert nima talenta." Nato je omenil še Kimmla in Fallona, ki sta v preteklosti že javno kritizirala predsednika, in dejal: "Fallon nima talenta in Kimmel nima talenta. Slišim, da sta naslednja, ki ju kmalu ne bo več na programu."

Colbert še naprej javno kritizira Trumpa, nedavno ga je preklel in pozdravil epizodo serije South Park, v kateri so ustvarjalci ameriškega predsednika upodobili kot majhen penis.

donald trump stephen colbert jimmy kimmel jimmy fallon voditelji oddaje ameriški predsednik
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arrya
07. 08. 2025 18.06
Kot da bi bral 1984.
ODGOVORI
0 0
Port__CN
07. 08. 2025 18.05
Ko bereš tole o srečanju ,ne vem če sem kdaj prebral kaj podobnega -tipu preskakuje Da imaš diagnozo z težavo spraviš nekaj takšnega skupaj .
ODGOVORI
0 0
Laki je malo nervozan
07. 08. 2025 17.55
+2
Žutoglavi se vedno bolj obnaša kot Ludvik IV, čisti absolutizem, država bo po moji podobi ali pa je ne bo.Vsaka kritika bo uničena.
ODGOVORI
2 0
slim386
07. 08. 2025 18.06
Ko jajoglavi pri nas
ODGOVORI
0 0
Port__CN
07. 08. 2025 17.43
+3
Neverjetno kdo vlada v ZDA ,DA ukinja satiro ! oooo to pa ne bo šlo
ODGOVORI
3 0
RedCell
07. 08. 2025 17.35
+1
Dezela svobodnih, dom pogumnih…
ODGOVORI
1 0
