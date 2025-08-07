Trump napovedal, da se bosta po Colbertu poslovila še Kimmel in Fallon

Voditelj Stephen Colbert je pred mesecem sporočil, da se njegova dolgoletna oddaja umika iz programa, franšizo Late Show pa ukinjajo. Colbert, ki sicer velja za glasnega nasprotnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa , je vodenje oddaje prevzel leta 2015 od Davida Lettermana , ki jo je vodil 22 let. 79-letni predsednik pa je zdaj napovedal, da naj bi enaka usoda doletela še voditelja Jimmyja Kimmla in Jimmyja Fallona ter njuni oddaji.

Ukinitev ikonične Colbertove oddaje je bila posledica medijskih združitev, ki so se po uradnih informacijah zgodile zaradi finančnih razlogov, mnogi kritiki pa so prepričani, da je prav slovo oddaje bil eden od pogojev, ki so lastnikom olajšali proces.

Kmalu po tem, ko je novica o ukinitvi oddaje Late Show with Stephen Colbert postala uradna, je Trump na družbenem omrežju zapisal: "Zelo mi je všeč, da so Colberta odpustili." Dodal je še, da ima voditelj še manj talenta, kot so bile nizke številke gledanosti oddaje. Javno podporo Colbertu je na družbenem omrežju izrazil Kimmel.

Trump je med zadnjim srečanjem z novinarji osebno komentiral ukinitev Colbertove oddaje in ponovno poudaril: "Colbert nima talenta." Nato je omenil še Kimmla in Fallona, ki sta v preteklosti že javno kritizirala predsednika, in dejal: "Fallon nima talenta in Kimmel nima talenta. Slišim, da sta naslednja, ki ju kmalu ne bo več na programu."

Colbert še naprej javno kritizira Trumpa, nedavno ga je preklel in pozdravil epizodo serije South Park, v kateri so ustvarjalci ameriškega predsednika upodobili kot majhen penis.