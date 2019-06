Kraljica Elizabeta II.gosti predsednika ZDA Donalda Trumpain prvo damo Melanio Trump, ki se v Veliki Britaniji mudita na tridnevnem državniškem obisku. Britanska kraljica je ameriškega predsednika sprejela v Buckinghamski palači, seveda je snidenje potekalo po strogem protokolu, a mnogi so opazili, da Trump ni upošteval vsega.

Kajti po mnenju mnogih je zamočil rokovanje s kraljico – na fotografiji, ki je zaokrožila po spletu, je videti, da ji je roko stisnil v preveč prijateljskem duhu. Mnogi so tako komentirali, naj Trump ne grabi kraljice za roko, da to nikakor ni spoštljivo.

Če je Trump znova razburil javnost, pa so se mnogi strinjali, da je Melania zelo dobro premislila, kakšno obleko bo nosila. Kar nekaj oboževalcev je namreč menilo, da se je z belo obleko in klobukom poklonila pokojni princesiDiani. Diana je namreč podobno obleko nosila avgusta 1995. So se pa našli tudi šaljivci in njeno obleko primerjali z oblekoAudrey Hepburnoziroma njenega lika v filmu My Fair Lady.