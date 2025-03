Trump o Barronu: Obvlada tehnologijo, zna prižgati prenosni računalnik

Barron Trump, najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je pred kratkim dopolnil 19 let, zato je javnost toliko bolj presenetila očetova pohvala, ki se navdušuje nad sinovimi tehnološkimi sposobnostmi, kot je ponovni zagon prenosnega računalnika. 78-letnik je najstnika pohvalil med intervjujem, v katerem ga je novinarka povprašala, ali bo Barron sledil njegovim stopinjam v poslovnem svetu, on pa meni, da bo gradil kariero v tehnološkem sektorju.

OGLAS

Barron Trump polni naslovnice medijev, odkar je postal študent. Poleg njegovih staršev se nad znanjem in obnašanjem najmlajšega sina ameriškega predsednika navdušujejo tudi tisti, ki ga poznajo. Njegove sposobnosti je že večkrat javno pohvalila njegova mama Melania Trump, ki je razkrila, da 19-letnik tekoče govori in piše v treh jezikih. Nedavno pa ga je znova pohvalil tudi oče Donald Trump, ki je predvsem navdušen nad tem, kako njegov najstniški sin obvlada tehnologijo.

Po mnenju njegovega očeta, ima Barron Trump izjemne tehnološke sposobnosti. FOTO: Profimedia icon-expand

V intervjuju za Fox News, ki ga je vodila Laura Ingraham, je 78-letni predsednik pokazal navdušenje nad sinovim tehnološkim znanjem. Trump je dejal, da ima Barron neverjetne sposobnosti za tehnologijo, s katerimi ga je že večkrat navdušil. Predsednik je med pogovorom pohvalil vse svoje otroke. "Če pogledate vse moje otroke, so bili zelo dobri in pametni," je dejal in dodal: "Radi imajo našo državo in ponosni so na svojega očeta."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ko ga je voditeljica povprašala o Barronovih talentih, pa je njegov oče pohvalil predvsem njegove tehnološke sposobnosti in izpostavil primer, ko je sam skušal ugasniti sinov prenosni računalnik, le da je ta že sam ugotovil, kako ga lahko ugasne in ponovno zažene. "Ugasnil sem računalnik, ko pa sem se čez pet minut vrnil, je imel računalnik ponovno prižgan. Vprašal sem ga, kako je to naredil, on pa mi je odgovoril, da se me to ne tiče. Res ima neverjetne tehnološke sposobnosti," je voditeljici povedal navdušeni oče.