Trump o Kardashianovi: Ima dobre gene – dobre gene za vse

Kim Kardashian West je ponovno obiskala Belo hišo, ameriški predsednik Donald Trump pa jo je zbrani množici predstavil z besedami, da ''ima dobre gene za vse.'' Starleta je dobila novo zadolžitev: nekdanjim zapornikom bo pomagala pri iskanju zaposlitve.

Kim Kardashian West

''Na oder bi rad povabil posebno gostjo in ne le močno zagovornico zakonodajne reforme, temveč tudi dobro osebo, za katero sem izvedel, da je začela študirati pravo. Gre tudi za eno najbolj uspešnih oseb v svetu šovbiznisa in verjamem, da bo kmalu tudi ena najbolj uspešnih odvetnic,''je o resničnostni zvezdnici dodal aktualni predsednik. Ameriška starleta ni prvič pripotovala v Washington – Trumpa je namreč že pred časom obiskala zaradi želje po spremembi ameriškega sodnega in zaporniškega sistema in predvsem ukinitve dosmrtnih kazni ter kazni z usmrtitvijo. Potem ko je zaradi svoje vztrajnosti in prepoznavnosti na družbenih omrežjih dosegla osvoboditev Alice Johnson, se je po poročanju tujih medijev odločila ostati zvesta svoji novi strasti in storiti korak dlje v tej smeri.



Ob tokratnem obisku Bele hiše je Kardashianova napovedala svojo aktivno partnersko vlogo v ameriškem sodnem sistemu, in sicer: nekdanjim obsojencem bo pomagala pri iskanju zaposlitve ter prevozu na razgovore. Trump je pred navzočo mnočico pohvalil njen dosedanji trud na tem področju, predvsem v primeru sprejetja 'First Step Acta', ki je bil uzakonjen decembra lani. Dvostranska zakonodaja se je takrat osredotočila na sporna vprašanja v ameriškem zaporniškem sistemu, vključno z reformami obsodb in širitvijo programov (kot je iskanje novih zaposlitvenih mest) za tiste zapornike, ki niso ponovili kaznivega dejanja.

