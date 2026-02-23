Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Trump o Melaniinem filmu: V družini ni prostora za dve zvezdi

Washington, 23. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Donald in Melania Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je ponosen na ženo in njen filmski prvenec, kljub temu pa je pred dnevi zbranim novinarjem dejal, da je v družini mesto zgolj za eno zvezdo. 79-letnik je izpostavil, da film polni kinodvorane, zadovoljen pa je tudi z dobičkom, ki ga je prinesel v blagajne.

Donald Trump je znova pohvalil soprogo Melanio Trump za uspeh, ki ga je dosegel dokumentarec o njenem življenju, ki se osredotoča na dneve pred njegovo drugo inavguracijo, a je dodal tudi opozorilo. V pogovoru z novinarji je dejal, da je film z naslovom Melania v prvem vikendu zaslužil 6,5 milijona evrov, a dodal, da jo je opozoril, da v družini ni prostora za dve zvezdnici, piše People.

Donald Trump hvali ženin uspeh, ki ga je dosegla z dokumentarcem.
Donald Trump hvali ženin uspeh, ki ga je dosegla z dokumentarcem.
FOTO: Profimedia

"Njenemu filmu gre odlično, trenutno je na prvem mestu. Si lahko predstavljate?" je Trump dejal na dogodku v Washingtonu. "Je velika filmska zvezda," je nadaljeval. "Vedno pravim, da je to problem, saj v družini ni prostora za dve zvezdici. Rekel sem ji, da v družini ne moremo imeti dveh zvezd! Dvorane so polne. Predvsem ženske prihajajo dvakrat, trikrat ali štirikrat," je dodal.

Preberi še Melania zaenkrat iztržila 'le' 13,4 milijona dolarjev

Amazon je za pravice plačal 40 milijonov dolarjev in še 35 milijonov za trženje, dokumentarni film pa prikazuje življenje prve dame pred moževo drugo inavguracijo januarja 2025. Kljub Trumpovim pohvalam pa številke kažejo drugačno sliko. Kot poroča The Daily Beast, naj bi imel film po pompozni premieri znatno izgubo. Po podatkih portala IMDbPro so se v tretjem tednu predvajanja zaslužki v primerjavi s tednom prej zmanjšali za 62 odstotkov. Film je doslej zaslužil skupno 14,2 milijona evrov.

donald trump melania trump film predsednik žena

Zaljubljena Jessica Alba z izbrancem pobegnila v Miami

Od Erica Danea se je z objavo poslovilo dekle, žena prvič v javnosti

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
vizita
Portal
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Zgolj minuta na soncu je lahko usodna: zgodba ženske, ki živi kot 'vampirka'
Zgolj minuta na soncu je lahko usodna: zgodba ženske, ki živi kot 'vampirka'
Preprost pristop, s katerim lahko zmanjšate uživanje alkohola
Preprost pristop, s katerim lahko zmanjšate uživanje alkohola
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
cekin
Portal
Kako poteka 'off-market' prodaja luksuznih nepremičnin v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
moskisvet
Portal
Izvrstna golfistka navdušila na luksuzni večerji
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
okusno
Portal
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Potnik
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543