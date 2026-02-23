Trump o Melaniinem filmu: V družini ni prostora za dve zvezdi

Donald Trump je znova pohvalil soprogo Melanio Trump za uspeh, ki ga je dosegel dokumentarec o njenem življenju, ki se osredotoča na dneve pred njegovo drugo inavguracijo, a je dodal tudi opozorilo. V pogovoru z novinarji je dejal, da je film z naslovom Melania v prvem vikendu zaslužil 6,5 milijona evrov, a dodal, da jo je opozoril, da v družini ni prostora za dve zvezdnici, piše People.

Donald Trump hvali ženin uspeh, ki ga je dosegla z dokumentarcem. FOTO: Profimedia

"Njenemu filmu gre odlično, trenutno je na prvem mestu. Si lahko predstavljate?" je Trump dejal na dogodku v Washingtonu. "Je velika filmska zvezda," je nadaljeval. "Vedno pravim, da je to problem, saj v družini ni prostora za dve zvezdici. Rekel sem ji, da v družini ne moremo imeti dveh zvezd! Dvorane so polne. Predvsem ženske prihajajo dvakrat, trikrat ali štirikrat," je dodal.