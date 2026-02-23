Trump o Melaniinem filmu: V družini ni prostora za dve zvezdi

Donald Trump je znova pohvalil soprogo Melanio Trump za uspeh, ki ga je dosegel dokumentarec o njenem življenju, ki se osredotoča na dneve pred njegovo drugo inavguracijo, a je dodal tudi opozorilo. V pogovoru z novinarji je dejal, da je film z naslovom Melania v prvem vikendu zaslužil 6,5 milijona evrov, a dodal, da jo je opozoril, da v družini ni prostora za dve zvezdnici, piše People.
"Njenemu filmu gre odlično, trenutno je na prvem mestu. Si lahko predstavljate?" je Trump dejal na dogodku v Washingtonu. "Je velika filmska zvezda," je nadaljeval. "Vedno pravim, da je to problem, saj v družini ni prostora za dve zvezdici. Rekel sem ji, da v družini ne moremo imeti dveh zvezd! Dvorane so polne. Predvsem ženske prihajajo dvakrat, trikrat ali štirikrat," je dodal.
Amazon je za pravice plačal 40 milijonov dolarjev in še 35 milijonov za trženje, dokumentarni film pa prikazuje življenje prve dame pred moževo drugo inavguracijo januarja 2025. Kljub Trumpovim pohvalam pa številke kažejo drugačno sliko. Kot poroča The Daily Beast, naj bi imel film po pompozni premieri znatno izgubo. Po podatkih portala IMDbPro so se v tretjem tednu predvajanja zaslužki v primerjavi s tednom prej zmanjšali za 62 odstotkov. Film je doslej zaslužil skupno 14,2 milijona evrov.
