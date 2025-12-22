Trump o Melaniinem spodnjem perilu: 'Mislim, da ga odišavi'

Donald Trump je v nedavnem javnem govoru v Severni Karolini znova prekoračil mejo in razkril intimne podrobnosti o svoji ženi Melanii Trump . Medtem ko se je dotaknil FBI-jeve preiskave njunega luksuznega domovanja na Floridi leta 2022, je 79-letni ameriški predsednik spregovoril o spodnjem perilu, ki ga nosi nekdanja manekenka in med drugim dejal: "Njene spodnjice so popolne. Mislim, da jih odišavi."

"Preiskali so omaro moje žene in pregledali njene predale," je v govoru, kjer je najprej govoril o inflaciji in znižanju cen zdravil, dejal Trump, ki se je s Slovenko poročil leta 2005. O 55-letnici je pripomnil, da je zelo natančna oseba, nato pa nadaljeval: "Njeno perilo, ki smo mu včasih rekli spodnje hlačke, je popolno zloženo in zavito. Res je popolno. Mislim, da jih odišavi."

FBI je njun dom na Floridi preiskal v sklopu kriminalistične preiskave avgusta leta 2022, z njunega posestva pa so takrat odnesli 15 škatel dokumentov, ki bi jih morali predati ob koncu njegovega predsedovanja.