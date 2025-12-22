Naslovnica
Trump o Melaniinem spodnjem perilu: 'Mislim, da ga odišavi'

Severna Karolina, 22. 12. 2025 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Donald in Melania Trump

Da ameriški predsednik Donald Trump pogosto pozabi na meje, ni nič novega, kljub temu je z izjavami o tem, kakšno spodnje perilo nosi njegova soproga Melania, znova presenetil. 79-letnik je o intimnih podrobnostih spregovoril na enem od javnih srečanj, ko se je dotaknil FBI-jeve racije na njunem domu na Floridi leta 2022.

Donald Trump je v nedavnem javnem govoru v Severni Karolini znova prekoračil mejo in razkril intimne podrobnosti o svoji ženi Melanii Trump. Medtem ko se je dotaknil FBI-jeve preiskave njunega luksuznega domovanja na Floridi leta 2022, je 79-letni ameriški predsednik spregovoril o spodnjem perilu, ki ga nosi nekdanja manekenka in med drugim dejal: "Njene spodnjice so popolne. Mislim, da jih odišavi."

Donald in Melania Trump sta poročena od leta 2005.
Donald in Melania Trump sta poročena od leta 2005.
FOTO: Profimedia

"Preiskali so omaro moje žene in pregledali njene predale," je v govoru, kjer je najprej govoril o inflaciji in znižanju cen zdravil, dejal Trump, ki se je s Slovenko poročil leta 2005. O 55-letnici je pripomnil, da je zelo natančna oseba, nato pa nadaljeval: "Njeno perilo, ki smo mu včasih rekli spodnje hlačke, je popolno zloženo in zavito. Res je popolno. Mislim, da jih odišavi."

FBI je njun dom na Floridi preiskal v sklopu kriminalistične preiskave avgusta leta 2022, z njunega posestva pa so takrat odnesli 15 škatel dokumentov, ki bi jih morali predati ob koncu njegovega predsedovanja.

Preberi še Kritike na račun Melanie Trump: 'Ne zna angleško in nima čustev'

Trumpa je junija 2023 zvezna velika porota obtožila domnevnega nepravilnega ravnanja s tajnimi dokumenti po odhodu iz Bele hiše, s čimer je postal prvi ameriški predsednik, ki se je soočil z zveznimi kazenskimi ovadbami. Aretirali so ga in privedli pred okrožno sodišče ZDA v Južni Floridi, vendar se je izrekel za nedolžnega po vseh točkah obtožnice. Kasneje so bile v posodobljeni različici obtožnice dodane še dodatne točke, vendar je bila zadeva julija 2024 na koncu zavržena.

Ameriški predsednik se je samo v zadnjem desetletju soočil s številnimi pravnimi polemikami, vključno s tožbami in preiskavami tako na državni kot na zvezni ravni.

donald trump melania trump spodnje perilo žena ameriški predsednik

