Trump o pokojnem Conneryju: Priskočil mi je na pomoč pri gradnji na Škotskem

"Legendarni igralec, 007 Sean Connery je prestopil na še bolj zeleno pot kot je ta, po kateri je stopal zdaj. Bil je izjemen posameznik z močnim karakterjem. Pred leti sem imel kar nekaj težav na Škotskem, ko sem želel dobiti gradbeno dovoljenje za postavitev enega od golf igrišč. Takrat je Sean samo zakričal: 'Pustite mu zgraditi to hudičevo zadevo!' in to je bilo vse, kar je bilo potrebno. Od takrat je vse potekalo gladko. Na Škotskem so ga izjemno cenili in spoštovali. Sean je bil izjemen igralec in še večji človek. Iskrene sožalje njegovi družini," je zapisal 45. ameriški predsednik le dva dni pred novimi volitvami, kjer se bo soočil zoper Joea Bidna.