Trump ob kraljevem obisku: Moja mama je bila zaljubljena v Charlesa

Britanski kraljevi par je prispel v Washington. Kralja Karla III. in kraljico Camillo sta v Beli hiši sprejela ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania . Oba para sta najprej pozirala za prvo uradno fotografijo, nato pa so si skupaj ogledali čebelje panje, v katerih od leta 2009 pridelujejo med in so na tem področju samooskrbni. Tem je pred dnevi prva dama dodala svoj pečat in postavila ročno izdelan panj v obliki Bele hiše, ki bo poleti sprejel približno 70.000 čebel.

Kralja Karla in kraljico Camillo so v popoldanskih urah uradno sprejeli še s proslavo. Dogodek na prostem je spremljal nastop vojaških orkestrov ter predsednikov govor, v katerem je spregovoril o odnosih med Združenim kraljestvom in Združenimi državami Amerike. "Če bi John Adams , George Washington ali kraljev prapraprapraded lahko videli ta prizor, bi bili verjetno povsem osupli, a najbrž le za hip. Zagotovo bi jih razveselilo, da so se vojne rane zacelile v eno najdragocenejših prijateljstev," je povedal Trump.

Predsednik ZDA je spregovoril tudi o svoji materi, rojeni na Škotskem, in njenem občudovanju britanske kraljeve družine. "Spomnim se, zelo dobro, kako je rekla: Charles, poglej, mladi Charles. Kako prikupen je," se je spominjal Trump in dodal: "Moja mama je bila zaljubljena v Charlesa, si lahko predstavljate? Sprašujem se, kaj bi si mislila zdaj." Trumpova mama, Mary Anne MacLeod je bila rojena 10. maja 1912, postala ameriška državljanka tri desetletja kasneje in umrla leta 2000 v 89. letu starosti v New Yorku.

Po govoru Trumpa sta se oba para ustavila na južnem balkonu Bele hiše za ogled vojaške parade, v kateri je sodelovalo skoraj 500 pripadnikov vseh rodov ameriške vojske, poroča CNN. Sledila je izmenjava daril in zasebni pogovor kralja ter predsednika, kraljica in prva dama pa imata na programu srečanje s šolarji.

Kralj bo imel okoli 21. ure po srednjeevropskem času govor pred obema domovoma ameriškega kongresa, zvečer pa Trump gostu prireja državniško večerjo.

Kralj in kraljica sta tako sprejela povabilo ameriškega predsednika, po obisku Washingtona in Bele hiše pa bosta odpotovala še v New York in Virginio, kjer se bosta udeležila praznovanj ob obletnici. Kljub temu da naj bi v ZDA pripotovala tudi princ William in princesa Catherine, sta bodoči kralj in njegova soproga ostala v domovini.