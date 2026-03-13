Tuja scena

Trump ob morebitni kandidaturi Jaku Paulu ponudil popolno in brezpogojno podporo

Hebron, 13. 03. 2026 17.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Donald Trump in Jake Paul

Donald Trump je na shodu v Kentuckyju javno izrazil svojo popolno in brezpogojno podporo internetni zvezdi Jaku Paulu, če se bo ta v prihodnosti odločil za politično kariero. Paul, ki je sicer že večkrat podprl Trumpa, doslej javno še ni omenil podobnih ambicij.

Donald Trump meni, da se bo Jake Paul v bližnji prihodnosti odločil stopiti v politične vode, in ga pri tem javno podprl. Kljub temu da internetna osebnost in boksar doslej ni namigoval, da se s tem spogleduje, pa je predsednik ZDA med shodom v Kentuckyju dal vedeti, da podpira 29-letnika, ki je njegov javni podpornik in zagovornik njegovega predsedovanja. "Napovedujem, da boste v ne tako oddaljeni prihodnosti kandidirali na volitvah. Imate mojo popolno in brezpogojno podporo," je dejal Trump.

Donald Trump in Jake Paul
Donald Trump in Jake Paul
FOTO: Profimedia

Zaročenec olimpijke Jutte Leerdam je večkrat javno podprl predsednika ZDA in se 20. januarja 2025 tudi udeležil njegove druge inavguracije. Besede naklonjenosti pa mu je namenil tudi na tokratnem dogodku.

"Kar me je gospod Trump naučil, je pogum. Nikoli se ne umaknemo iz boja, tudi če so oni veliko večji od tebe. Veliko, veliko večji od tebe. Mislim, da vsi tukajšnji prebivalci Kentuckyja čutijo enako. Imate ta borbeni duh. Imate ta stil. V Ameriki je glas vsakega izmed nas pomemben. Vem, da je Bog z nami. Hoče, da smo na pravi strani zgodovine ... Bog nas podpira. Trump nas podpira," je povedal Paul.

Kandidati morajo biti sicer stari 30 let ali več, da lahko kandidirajo za senat, in 35 let ali več, da lahko kandidirajo za predsednika.

Razlagalnik

Jake Paul je ameriški internetni zvezdnik, boksar in promotor. Svojo kariero je začel na platformi Vine, nato pa postal priljubljen na YouTubu, kjer je znan po svojih vlogih, izzivih in glasbenih videih. V zadnjih letih se je usmeril v profesionalni boks, kjer je dosegel več zmag proti drugim zvezdnikom družbenih omrežij in nekdanjim športnikom mešanih borilnih veščin. Je tudi soustanovitelj podjetja za promocijo boksarskih dvobojev 'Most Valuable Promotions'.

Inavguracija predsednika ZDA je slovesnost, s katero se uradno začne nov mandat predsednika. Poteka 20. januarja po volitvah (ali naslednji delovni dan, če 20. januar pade na nedeljo). Med slovesnostjo predsednik položi predsedniško prisego, ki jo izreče predsednik Vrhovnega sodišča ZDA, in prevzame uradne dolžnosti. Slovesnosti pogosto vključujejo parado, ples in druge javne dogodke, ki simbolizirajo prenos oblasti in začetek novega obdobja v vodenju države.

Zakonodaja Združenih držav Amerike določa minimalne starostne zahteve za opravljanje nekaterih političnih funkcij. Za kandidiranje za predsednika ZDA mora oseba biti stara najmanj 35 let, biti rojena državljanka ZDA in živeti v ZDA najmanj 14 let. Za kandidiranje v Senat ZDA mora biti oseba stara najmanj 30 let, biti državljanka ZDA najmanj devet let in prebivati v državi, ki jo želi zastopati. Za člana predstavniškega doma ZDA je minimalna starost 25 let, zahteva se državljanstvo najmanj sedem let in prebivanje v državi, ki jo zastopa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Jake Paul Donald Trump ZDA predsednik kandidatura

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
