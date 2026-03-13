Trump ob morebitni kandidaturi Jaku Paulu ponudil popolno in brezpogojno podporo

Donald Trump meni, da se bo Jake Paul v bližnji prihodnosti odločil stopiti v politične vode, in ga pri tem javno podprl. Kljub temu da internetna osebnost in boksar doslej ni namigoval, da se s tem spogleduje, pa je predsednik ZDA med shodom v Kentuckyju dal vedeti, da podpira 29-letnika, ki je njegov javni podpornik in zagovornik njegovega predsedovanja. "Napovedujem, da boste v ne tako oddaljeni prihodnosti kandidirali na volitvah. Imate mojo popolno in brezpogojno podporo," je dejal Trump.

Zaročenec olimpijke Jutte Leerdam je večkrat javno podprl predsednika ZDA in se 20. januarja 2025 tudi udeležil njegove druge inavguracije. Besede naklonjenosti pa mu je namenil tudi na tokratnem dogodku.

"Kar me je gospod Trump naučil, je pogum. Nikoli se ne umaknemo iz boja, tudi če so oni veliko večji od tebe. Veliko, veliko večji od tebe. Mislim, da vsi tukajšnji prebivalci Kentuckyja čutijo enako. Imate ta borbeni duh. Imate ta stil. V Ameriki je glas vsakega izmed nas pomemben. Vem, da je Bog z nami. Hoče, da smo na pravi strani zgodovine ... Bog nas podpira. Trump nas podpira," je povedal Paul.