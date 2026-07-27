Trump odredil opozorilne napise: muzej naj bi prikazoval netočne podatke

Ameriški predsednik Donald Trump je izdal izvršni ukaz o namestitvi opozorilnih napisov, ki bi obiskovalce opozarjali na po njegovem mnenju netočne zgodovinske podatke v Narodnem muzeju ameriške zgodovine v Washingtonu, ki deluje pod okriljem Ustanove Smithsonian. V skladu z uredbo bi table z napisi namestili na javnih pločnikih pred stavbo muzeja. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP bi začasne table obiskovalce obveščale, da je treba razstave v muzeju prenoviti, da bodo odražale "točne informacije o ameriški zgodovini" .

Trump je v petek izvršni ukaz izdal le nekaj dni po tem, ko se je zgodovinarka in direktorica Narodnega muzeja ameriške zgodovine Anthea Hartig na zaslišanju v kongresu morala soočiti z očitki republikancev o njeni domnevni radikalni aktivistični politiki, ki po njihovem mnenju ameriško zgodovino predstavlja ideološko pristransko.

Na zaslišanju je republikanski kongresnik Tim Burchett dejal, da muzej ameriško zgodovino prikazuje predvsem kot neprekinjen boj med zatiralci in zatiranimi ter da razstave odražajo ideološka stališča vodstva ustanove in le stališča zatiranih.

Demokratka Melanie Stansbury je takšno stališče ostro obsodila in bila kritična do ravnanja Trumpove administracije glede kulturnih in akademskih centrov. "Ta vlada se je začela vmešavati v pripovedovanje, raziskovanje, predstavljanje, razlago in poučevanje ameriške zgodovine ne le v Smithsonianu, temveč tudi v šolah, na visokošolskih ustanovah ter v celotni zvezni vladi, na način, ki je brez primere," je povedala.

V predsednikovem odloku je navedeno 162-stransko poročilo Bele hiše iz marca, v katerem Ustanovi Smithsonian očitajo, da ni izpostavila "konstruktivne vloge krščanske vere". "Američane, ki so belci, moški in kristjani, redno blatijo kot domnevne poosebitve zatiralskih struktur moči," navaja poročilo.

Hartig je povedala, da, čeprav poročilo Bele hiše še proučujejo, "odločno trdijo, da poročilo ne podaja poštene ali točne slike o celotnem delovanju muzeja".

Zaslišanje je bilo del širših prizadevanj Trumpove vlade za preoblikovanje delovanja kulturnih ustanov pod zveznim vplivom. Predsednik je v preteklosti napovedal tudi razrešitev direktorice Narodne galerije portretov Kim Sajet, ki je nato pod pritiskom Bele hiše položaj zapustila, čeprav Smithsonian kot institucija formalno deluje neodvisno od izvršne oblasti. Pred skoraj dvema stoletjema ustanovljena Ustanova Smithsonian upravlja več kot 20 muzejev in raziskovalnih centrov v ZDA.