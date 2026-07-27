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Trump odredil opozorilne napise: muzej naj bi prikazoval netočne podatke

Washington, 27. 07. 2026 11.18 pred 14 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
E.K. STA
Donald Trump

Predsednik Donald Trump je z izvršnim ukazom zahteval namestitev opozorilnih napisov pred Narodnim muzejem ameriške zgodovine, saj meni, da trenutne razstave širijo netočne zgodovinske podatke in ideološko pristranskost.

Ameriški predsednik Donald Trump je izdal izvršni ukaz o namestitvi opozorilnih napisov, ki bi obiskovalce opozarjali na po njegovem mnenju netočne zgodovinske podatke v Narodnem muzeju ameriške zgodovine v Washingtonu, ki deluje pod okriljem Ustanove Smithsonian. V skladu z uredbo bi table z napisi namestili na javnih pločnikih pred stavbo muzeja. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP bi začasne table obiskovalce obveščale, da je treba razstave v muzeju prenoviti, da bodo odražale "točne informacije o ameriški zgodovini".

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Trump je v petek izvršni ukaz izdal le nekaj dni po tem, ko se je zgodovinarka in direktorica Narodnega muzeja ameriške zgodovine Anthea Hartig na zaslišanju v kongresu morala soočiti z očitki republikancev o njeni domnevni radikalni aktivistični politiki, ki po njihovem mnenju ameriško zgodovino predstavlja ideološko pristransko.

Na zaslišanju je republikanski kongresnik Tim Burchett dejal, da muzej ameriško zgodovino prikazuje predvsem kot neprekinjen boj med zatiralci in zatiranimi ter da razstave odražajo ideološka stališča vodstva ustanove in le stališča zatiranih.

Demokratka Melanie Stansbury je takšno stališče ostro obsodila in bila kritična do ravnanja Trumpove administracije glede kulturnih in akademskih centrov. "Ta vlada se je začela vmešavati v pripovedovanje, raziskovanje, predstavljanje, razlago in poučevanje ameriške zgodovine ne le v Smithsonianu, temveč tudi v šolah, na visokošolskih ustanovah ter v celotni zvezni vladi, na način, ki je brez primere," je povedala.

V predsednikovem odloku je navedeno 162-stransko poročilo Bele hiše iz marca, v katerem Ustanovi Smithsonian očitajo, da ni izpostavila "konstruktivne vloge krščanske vere". "Američane, ki so belci, moški in kristjani, redno blatijo kot domnevne poosebitve zatiralskih struktur moči," navaja poročilo.

Hartig je povedala, da, čeprav poročilo Bele hiše še proučujejo, "odločno trdijo, da poročilo ne podaja poštene ali točne slike o celotnem delovanju muzeja".

Zaslišanje je bilo del širših prizadevanj Trumpove vlade za preoblikovanje delovanja kulturnih ustanov pod zveznim vplivom. Predsednik je v preteklosti napovedal tudi razrešitev direktorice Narodne galerije portretov Kim Sajet, ki je nato pod pritiskom Bele hiše položaj zapustila, čeprav Smithsonian kot institucija formalno deluje neodvisno od izvršne oblasti. Pred skoraj dvema stoletjema ustanovljena Ustanova Smithsonian upravlja več kot 20 muzejev in raziskovalnih centrov v ZDA.

Donald Trump ZDA predsednik ZDA muzej muzeje ameriške zgodovine
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KOMENTARJI2

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Tomaž Hacin
27. 07. 2026 12.29
Trump je tako samovšečen kljukec, ki misli če je na položaju, da si lahko vse privošči.
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+5
5 0
dannyer
27. 07. 2026 12.26
Kar tudi je res na zaslišanju je bilo zabavno kakšne ...... imajo ti skrjan oelvi vrednote katerih imajo kitajci japoneci evropejci so kao belskei itd. dobesedno rasizem nad belci in zavajanja. je bil onotri ne pa znanost pa resnica.
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-3
1 4
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