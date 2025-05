Trump ostro nad Springsteena: Ta posušena sliva bi morala biti tiho.

Med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in legendarnim glasbenikom Bruceom Springsteenom se v zadnjih dneh odvija prava besedna vojna. Glasbenik je na koncertu v Manchesterju predsednika označil za nesposobnega in izdajalskega, Trump pa mu ni ostal dolžen. V daljšem zapisu je izlil svojo dušo in glasbenika označil za 'zelo precenjenega'.

"Nikoli mi ni bil všeč, nikoli mi ni bila všeč njegova glasba ali njegova radikalna leva politika in, kar je pomembno, ni nadarjen tip - samo vsiljiv in neprijeten kreten, ki je goreče podpiral pokvarjenega Joeja Bidna." Uporabniki na spletu so Trumpa sicer hitro opomnili, da je med svojo prvo predsedniško kampanjo leta 2016 uporabljal Springsteenov hit Born in the U.S.A.

V podobnem slogu je Trump svoj zapis tudi nadaljeval in zapisal, da je bil, medtem ko 'zaspani' Joe ni imel pojma, kaj počne, Springsteen "neumen kot kamen" in ni videl, kaj se dogaja. "Ta posušena sliva bi morala biti tiho, dokler se ne vrne v državo. Nato bomo videli, kako se bodo stvari razpletle zanj."

Ni prvič, da je Bruce Springsteen jasno in glasno izrazil svojo nenaklonjenost do Donalda Trumpa. Že leta 2016 ga je označil za 'kretena', leta 2024 pa javno podprl Kamalo Harris in Trumpa označil za 'ameriškega tirana'.