Trump po imitaciji trans športnice: Melania pravi, da to ni predsedniško

Donald Trump je pred dnevi obiskal univerzo v Alabami, kjer je nagovoril diplomante, v svojem govoru pa razkril, da je soproga Melania velikokrat jezna nanj, ko se loti oponašanja, saj je mnenja, da takšno obnašanje ni primerno za njegov položaj. Kljub ženini jezi se je nato lotil imitiranja transspolne športnice.

Donald in Melania Trump FOTO: Profimedia icon-expand

"Naj imitiram to? Veste, moja žena se zelo razburi, ko počnem takšne stvari. Pravi mi, da to ni predsedniško, jaz pa ji odgovorim, da to drži, ampak je ljudem všeč," je dejal, nato pa zbrane vprašal, ali naj se kljub ženini nejevolji loti oponašanja. Ko je slišal vžvižge in navijanje nekaterih študentov, je povedal: "Prav, ampak bom v težavah, ko se vrnem domov. Naj bo, že kdaj prej sem se znašel v težavah."

Predsednik se je nato pretvarjal, da je transspolna športnica, ki dviguje uteži in skuša preseči rekord, ki je bil postavljen pred 18 leti. "Mami, to bom storila zate," je dejal in se pretvarjal, da je športnica, ki dviga uteži in jih vrže ob stran. "Nato pa pride mimo tip ali ženska ali karkoli je že. Oseba, ki je spremenila spol, pride mimo. Pred tem je bil moški, ki ni bil uspešen pri dvigovanju uteži in brez težav dvigne tiste uteži."