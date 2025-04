Trump podpisal izvršni ukrep proti 'neprimerni ideologiji' v znamenitih muzejih

Donald Trump , ki si vse od januarske vrnitve na oblast prizadeva izkoreniniti tako imenovano woke (prebujensko) kulturo, je Smithsonian obtožil, da poskuša na novo napisati ameriško zgodovino glede vprašanj rase in spola. Za uresničitev izvršnega ukaza v Smithsonianovih muzejih ter njegovih izobraževalnih in raziskovalnih centrih je po navedbah AFP zadolžil nepopustljivega podpredsednika JD Vancea .

Ustanova Smithsonian upravlja 21 mednarodno priznanih muzejev in galerij, večinoma v Washingtonu in okolici, ki se ukvarjajo z umetnostjo, znanostjo, vesoljem in ameriško zgodovino. Med njimi je tudi Narodni živalski vrt v prestolnici ZDA, ki je letos s Kitajske sprejel dve veliki pandi. Javnosti so ju predstavili le nekaj dni po Trumpovi inavguraciji za drugi mandat predsednika ZDA.

Predsedniški izvršni ukaz z naslovom Ponovna vzpostavitev resnice in razuma v ameriški zgodovini je, kot je navedeno, namenjen številnim primerom "razdiralne ideologije". Glede Narodnega muzeja afriško-ameriške zgodovine in kulture, ki je eden od najnovejših pridobitev Ustanove Smithsonian, pa ukaz med drugim navaja, da muzej trdo delo in nuklearno družino opisuje z "vidika belske kulture". Trumpa po njegovih navedbah moti tudi še neodprti Muzej ameriške ženske zgodovine, ki naj bi "slavil podvige moških športnikov, ki sodelujejo v ženskih športih".