Trump pravi, da bo Swiftova plačala visoko ceno, ker je podprla Harrisovo

"Glasovala bom za Kamalo Harris, ker se bori za pravice in zadeve, za katere verjamem, da potrebujejo borca, ki jih bo zagovarjal," je na družbenem omrežju zapisala Taylor Swift. Ob tem je dodala, da je Harrisova mirna in nadarjena voditeljica in da verjame, da lahko v ZDA dosežejo veliko več, če jih bo vodil mir in ne kaos. "Zelo me je ganila njena izbira podpredsedniškega kandidata Tima Walza, ki se je zavzel za pravice združenja LGBTQ+, umetno oploditev in pravice žensk, ki naj same odločajo o svojih telesih," je še zapisala.

Waltz, ki je bil v času njene objave gost na televiziji MSNBC, je dejal, da je izjemno hvaležen za njeno podporo, njene oboževalce, ki si pravijo Swiftiji, pa pozval, naj 'zaženejo stvari', in tako namignil na njihovo podporo.