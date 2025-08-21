Trump pritiska na muzeje: 'Vse se vrti okoli tega, kako grozne so ZDA'

Ameriški predsednik Donald Trump je nezadovoljen s tem, kako ameriški muzeji predstavljajo zgodovino ZDA, in napoveduje zaostritev svojega pristopa do muzejev ZDA, tudi s finančnim pritiskom.

V nedavni objavi na Trumpovem družbenem omrežju Truth Social se je pod udarom znova znašel znameniti Smithsonov inštitut, ki združuje več muzejev in raziskovalnih centrov in je pod upravo ameriške administracije. Kot je zapisal, je Smithsonian zunaj nadzora, v njegovih muzejih pa se vse vrti okoli tega, "kako grozna je naša država, kako strašno je bilo suženjstvo in kako malo so dosegli zatirani – nič o uspehih, nič o sijaju, nič o prihodnosti".

Donald Trump FOTO: Profimedia icon-expand

Kot je še obelodanil, je svojim odvetnikom že naročil, naj preverijo muzeje in "začnejo popolnoma enak proces, kot so ga uvedli že na visokih šolah in univerzah in je že prinesel ogromen napredek". S tem je 79-letni Trump namignil na ukrepe svoje administracije, ki z znižanjem subvencij pritiska na univerze, da ustavijo določene programe, ki Trumpu niso pogodu, kot je programe za spodbujanje raznolikosti. Smithsonian se na zadnjo objavo predsednika ZDA glede muzejev ZDA zaenkrat po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni odzval.

Očitki o kulturnem boju

Kritiki Trumpu očitajo, da je sprožil pravi kulturni boj ter da gre za poskuse omejevanja umetniške svobode oziroma svobode izražanja. Doslej se Trumpovi predsedniški predhodniki v ZDA običajno niso vmešavali v delo muzejev, a se je to v sedanjem drugem Trumpovem predsedniškem mandatu že spremenilo. Trump je tako že spomladi z odlokom odredil, da morajo muzeji pri predstavljanju zgodovine upoštevati stališča ameriške administracije. Poleg tega je Bela hiša pretekli teden Smithsonovim muzejem naložila, da morajo administraciji predložiti osnutke konceptov, načrte razstav ter kataloge in programe vseh tekočih razstav, ki jih bo Bela hiša pregledala in preverila, ali vsebujejo nezaželene predstavitve zgodovine ZDA.