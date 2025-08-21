Svetli način
Tuja scena

Trump pritiska na muzeje: 'Vse se vrti okoli tega, kako grozne so ZDA'

Washington, 21. 08. 2025 10.54 | Posodobljeno pred 3 urami

Ameriški predsednik Donald Trump je nezadovoljen s tem, kako ameriški muzeji predstavljajo zgodovino ZDA, in napoveduje zaostritev svojega pristopa do muzejev ZDA, tudi s finančnim pritiskom.

V nedavni objavi na Trumpovem družbenem omrežju Truth Social se je pod udarom znova znašel znameniti Smithsonov inštitut, ki združuje več muzejev in raziskovalnih centrov in je pod upravo ameriške administracije. Kot je zapisal, je Smithsonian zunaj nadzora, v njegovih muzejih pa se vse vrti okoli tega, "kako grozna je naša država, kako strašno je bilo suženjstvo in kako malo so dosegli zatirani – nič o uspehih, nič o sijaju, nič o prihodnosti".

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

Kot je še obelodanil, je svojim odvetnikom že naročil, naj preverijo muzeje in "začnejo popolnoma enak proces, kot so ga uvedli že na visokih šolah in univerzah in je že prinesel ogromen napredek". S tem je 79-letni Trump namignil na ukrepe svoje administracije, ki z znižanjem subvencij pritiska na univerze, da ustavijo določene programe, ki Trumpu niso pogodu, kot je programe za spodbujanje raznolikosti.

Smithsonian se na zadnjo objavo predsednika ZDA glede muzejev ZDA zaenkrat po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni odzval.

Očitki o kulturnem boju

Kritiki Trumpu očitajo, da je sprožil pravi kulturni boj ter da gre za poskuse omejevanja umetniške svobode oziroma svobode izražanja. Doslej se Trumpovi predsedniški predhodniki v ZDA običajno niso vmešavali v delo muzejev, a se je to v sedanjem drugem Trumpovem predsedniškem mandatu že spremenilo.

Trump je tako že spomladi z odlokom odredil, da morajo muzeji pri predstavljanju zgodovine upoštevati stališča ameriške administracije.

Poleg tega je Bela hiša pretekli teden Smithsonovim muzejem naložila, da morajo administraciji predložiti osnutke konceptov, načrte razstav ter kataloge in programe vseh tekočih razstav, ki jih bo Bela hiša pregledala in preverila, ali vsebujejo nezaželene predstavitve zgodovine ZDA.

M_teoretik
21. 08. 2025 14.21
Dogaja se Kulturbunt!?
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
21. 08. 2025 14.18
-1
Trump dela le dobro za Ameriko. Tudi EU bi moral voditi nekdo takšen kot je Trump na primer Orban, ne pa smotana pokvarjena Von der Lajna.
ODGOVORI
0 1
sinjebradec
21. 08. 2025 14.12
seveda v demokraciji so jasno določena pravila kaj se sme in kaj se ne sme !socialzem niti blizu ni bil temu !najhujša zadeva je bil verbalni delikt !se pravi da si moral malo besede izbirat s katerim si opletal !
ODGOVORI
0 0
motorist_mb
21. 08. 2025 14.11
+1
🤡
ODGOVORI
1 0
BBcc
21. 08. 2025 14.04
+1
Desni pač.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
21. 08. 2025 12.49
+2
Še dobr da nimajo RTVja
ODGOVORI
2 0
BBcc
21. 08. 2025 14.07
+1
Bi ga ukinil in ustvaril Novo tv.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
21. 08. 2025 11.06
+4
Pacient
ODGOVORI
5 1
