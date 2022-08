Trump prvo ženo pokopal na svojem igrišču za golf

Trumpova poteza, da nekdanjo ženo Ivano Trump pokoplje na dvorišču za hišo, je bila najprej deležna začudenih odzivov, vendar pa je profesorica sociologije s kolidža Dartmouth ugotovila, da je šlo za pametno poslovno potezo. Zaradi groba na posestvu se namreč to lahko razglasi za pokopališče in se s tem oprosti plačevanja davkov. Gre za davke na dohodek, prodajo in uporabo. Trump za svoje igrišče za golf sicer že uporablja davčno olajšavo za kmetijska zemljišča, ker za potrebe restavracije tam pridelujejo zelenjavo.

Družina in prijatelji Ivane Trump so se sicer teden po njeni smrti zbrali v New Yorku, kjer so se še poslednjič poslovili od 73-letnice, ki je umrla zaradi zastoja srca. "Danes je zelo žalosten dan, a hkrati praznovanje čudovitega in lepega življenja," je na svoji družbeni platformi Truth Social ob tem zapisal Donald Trump, medtem ko so njuni otroci pokojno mamo označili za neustrašno in neodvisno žensko, ki jim je vedno stala ob strani.