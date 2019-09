Trump se je znesel nad zvezdnikoma: vrnila sta mu dvojno

Ameriški predsednik Donald Trump se je prek Twitterja spopadel z glasbenikom Johnom Legendom in njegovo soprogo Chrissy Teigen. Polemika se je razvila okoli nedavne reforme zakona o posedovanju orožja, besede, ki so si jih izmenjali, pa so bile vse prej kot politično korektne. Zakonca Legend sta mu namenila tudi nov 'hešteg' oziroma ključnik.

Trump stresel jezo nad zakoncema Legend FOTO: Profimedia Sredi noči je bilo dogajanje na Twitterju precej burno. Ameriški predsednik Donald Trumpse je namreč znesel nad zakoncema Chrissy Teigen in Johnom Legendom, ker je slednji med gostovanjem v pogovorni oddaji (ki jo je prenašal ameriški MSNBC) povedal svoje mnenje o nedavni reformi zakonodaje o orožju. Trump se z glasbenikom ni strinjal, njegove besede pa je pospremil z lastnim komentarjem, v katerem se je obregnil tako ob njegovo kariero kot ob njegovo soprogo: '' ... Ljudje, kot je dolgočasni glasbenik John Legend in njegova žena 'umazanih ust', zdaj govorijo o tem, kako je reforma super, ampak jaz ju nikjer nisem videl, ko smo potrebovali pomoč, da bi reformo odobrili. Zdaj, ko je bil predlog reforme sprejet, se oglašajo tisti, ki za to niso storili nič, zdaj pa želijo pobrati vse zasluge.'' Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zakonca Legend sta se na njegove tvite odzvala popolnoma brez zadržkov. John je tako zapisal: ''Predstavljajte si, da ste predsednik celotne države in da svoj nedeljski večer preživljate ob gledanju MSNBC in upanju, da vas nekdo – kdorkoli, pohvali. Melania, prosim, pohvali tega moškega. Potrebuje te.'' Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nato je objavil nov tvit, v katerem je sarkastično pripomnil:''Ah, da. Melania je zaposlena z drugimi zadevami.''Komentar je pospremil s fotografijo Melanie, ki svoj obraz drži izjemno blizu obrazu drugega moškega. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zakonca Chrissy in John sta predsedniku vrnila milo za drago: vsak na svojem Twitter profilu FOTO: Profimedia Oglasila se je tudi Chrissy, ki pri komentiranju predsednikove objave ni pazila na svoje besede. ''(smeh) Kakšna strahopetna p***a. V svojem komentarju je označil vse osebe, razen mene. Kakšna čast, predsednik!'' Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Obenem je izpostavila, da je najboljši del njegove kritike pravzaprav dejstvo, da sama sploh ni gostovala v oddaji in zato tudi ni komentirala nedavno sprejete reforme. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zakonca sta predsednika označila pod popolnoma novim 'heštegom' oziroma ključnikom #predsednikstrahopetnap***ain obenem nagovorila vse uporabnike družbenih omrežij, naj ne sledijo njunemu zgledu in naj oznake ne delijo na svojih profilih oziroma je ne uporabljajo v druge namene. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke