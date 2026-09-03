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Trump se veseli selitve Harryja in Meghan: Nikoli nisem bil njun oboževalec

Washington, 03. 09. 2026 14.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Donald Trump, princ Harry in Meghan Markle

Kot je znano, ameriški predsednik Donald Trump ni bil nikoli najbolj navdušen nad tem, da sta se princ Harry in njegova soproga Meghan Markle iz Velike Britanije preselila v ZDA. Čeprav predsednik pokojno kraljico Elizabeto II. in njenega sina, kralja Karla III., samo hvali, pa o njegovem najmlajšem sinu nima najboljšega mnenja.

Medtem ko je Donald Trump nad pokojno kraljico Elizabeto II. in kraljem Karlom III. navdušen, pa meni, da sta bila princ Harry in Meghan Markle do kraljeve družine nespoštljiva. "Vesel sem," je na vprašanje o tem, kaj meni o selitvi vojvode in vojvodinje Sussekške, povedal ameriški predsednik.

Donald Trump ni nikoli maral princa Harryja in Meghan Markle.
Donald Trump ni nikoli maral princa Harryja in Meghan Markle.
FOTO: Profimedia

"Nikoli nisem bil njun oboževalec. Imel sem lep odnos s kraljico in sem jo imel priložnost dobro spoznati. Imam tudi zelo lep odnos s kraljem Karlom, ki sem ga poznal že, ko je bil še princ. Poznam ga že res dolgo časa," je na tiskovni konferenci dejal Trump, ki je nato britanskega kralja opisal kot 'super fanta' in nadaljeval tako, da je izrazil svoje mnenje o princu Harryju in njegovi soprogi Meghan Markle. Prepričan je, da sta bila zelo nespoštljiva do kraljeve družine. "Ni mi bilo všeč. Če bi bil jaz član kraljeve družine, ju ne bi nazaj sprejel," je še dodal.

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Zakonca sta se pred dnevi po šestih letih z otrokoma znova preselila nazaj v Veliko Britanijo, od koder sta odšla leta 2020 in se odpovedala svojima vlogama kot člana kraljeve družine. Harry in Meghan se sedaj v njegovo domovino vračata kot zasebnika, njuna otroka, princ Archie in princesa Lilibet, pa naj bi kmalu tam začela obiskovati šolo. Družina naj bi na Otoku ostala daljše obdobje.

Princ Harry in Meghan Markle sta se vrnila v Združeno kraljestvo.
Princ Harry in Meghan Markle sta se vrnila v Združeno kraljestvo.
FOTO: Profimedia

Da Trump Meghan in Harryju ni najbolj naklonjen, je že dolgo znano, sicer pa je ameriški predsednik zelo navdušen nad britansko kraljevo družino. Kot se je nekoč spominjal, se je njegova fasciniranost nad njimi začela že leta 1953, ko je s svojo mamo po televiziji gledal kronanje pokojne kraljice Elizabete. To je večkrat označil za neverjetno žensko, ki med desetletji vladanja ni nikoli zares delala napak.

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