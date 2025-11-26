Svetli način
Tuja scena

Trump si želi oživitve filmske franšize Ful gas z Jackiejem Chanom

New York, 26. 11. 2025 15.10 | Posodobljeno pred 57 minutami

Avtor
STA , E.K.
Ameriški predsednik Donald Trump naj bi pritiskal na svojega prijatelja milijarderja Larryja Ellisona, naj uporabi svoj vpliv za oživitev filmske komedije Ful gas, v kateri sta v glavnih vlogah zaigrala Jackie Chan in Chris Tucker, poročajo ameriški mediji.

Larry Ellison ima velik delež v filmskem podjetju Paramount, kjer je njegov sin David Ellison izvršni direktor, družina pa si prizadeva prevzeti Warner Bros. Discovery. Donald Trump naj bi pritiskal na Ellisona, naj oživijo še nekatere druge komedije in akcijske filme iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja, navaja New York Post, ki se sklicuje na poročanje medija Semafor. Trumpova vlada je sicer odobrila ponudbo Paramount Skydance za prevzem Warner Bros. Discovery.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

V vseh treh filmih Ful gas se prepletajo komedija in borilne veščine, vključujejo tudi številne šale o rasnih stereotipih. Režiserja filmske franšize Brett Ratner, ki je režiral tudi uspešnice, kot sta Možje X: Zadnji spopad in Povratnik, so sicer izključili iz Hollywooda, potem ko ga je šest žensk leta 2017 obtožilo spolnega nadlegovanja. Sledil je tudi že povratek v filmsko industrijo, ko je v začetku leta več mesecev spremljal prvo damo Melanio Trump za več kot 34 milijonov evrov vreden dokumentarni film Amazona o njenem življenju.

Producent filma Ful gas Arthur Sarkissian vodi produkcijsko hišo, ki stoji za dokumentarnim filmom o Trumpu The Man You Don't Know. Film je bil premierno prikazan v Mar-a-Lagu na Floridi med Trumpovo predsedniško kampanjo leta 2024.

Chris Tucker in Jackie Chan v tretjem delu filmske franšize.
Chris Tucker in Jackie Chan v tretjem delu filmske franšize. FOTO: Profimedia

Trump, ki je ljubitelj športno-akcijskih filmov, je v Belo hišo povabil mačistične zvezdnike, kot sta igralec Sylvester Stallone in boksar Mike Tyson. Po navedbah revije Variety namerava celo gostiti boje borilnih veščin UFC na travniku Bele hiše, ki jih bo prenašala televizijska mreža Paramount.

Prvi film Ful gas iz leta 1998 je doživel velik uspeh. Vendar pa se je navdušenje do tretjega dela z letnico 2007 že poleglo in film je bil deležen slabih kritik. Potem ko so prišle na dan obtožbe o spolnem nadlegovanju, je leta 2017 Warner Bros. Discovery prekinil sodelovanje z Ratnerjem.

Donald Trump Ful gas Larry Ellison film Jackie Chan
alicante1234
26. 11. 2025 16.06
Trump še ne ve, da je Jackie Chan Kitajec
Maxx365
26. 11. 2025 16.06
Po takih izjavah se lepo vidi njegov intelektualni domet.
mijavci
26. 11. 2025 15.59
Trump je Putinu podaril , Lugansk, Donetsk in Greto Tunberg, ha ha.
ODGOVORI
Puško v koruzo
26. 11. 2025 15.44
+1
Ko predsednik gleda filme tipa ful gas in ko predsedniku na poroki igrajo Mambo kingsi, pol veš da taki predsedniki nimajo veliko v glavi.
sinjebradec
26. 11. 2025 15.40
+1
vedno nastopajo isti ljudje z istimi manirami - židi,droge,korupcije,spolna zlorabljanja,prostitucije,vojna hujskaštva,mrzlična iskanja primernih za sovražnike,...... itd!
Nidani
26. 11. 2025 15.34
+1
Saj ni plitek, a ne, da ni?!😅🤣😂
