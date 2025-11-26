Trump si želi oživitve filmske franšize Ful gas z Jackiejem Chanom

Larry Ellison ima velik delež v filmskem podjetju Paramount, kjer je njegov sin David Ellison izvršni direktor, družina pa si prizadeva prevzeti Warner Bros. Discovery. Donald Trump naj bi pritiskal na Ellisona, naj oživijo še nekatere druge komedije in akcijske filme iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja, navaja New York Post , ki se sklicuje na poročanje medija Semafor . Trumpova vlada je sicer odobrila ponudbo Paramount Skydance za prevzem Warner Bros. Discovery.

V vseh treh filmih Ful gas se prepletajo komedija in borilne veščine, vključujejo tudi številne šale o rasnih stereotipih. Režiserja filmske franšize Brett Ratner, ki je režiral tudi uspešnice, kot sta Možje X: Zadnji spopad in Povratnik, so sicer izključili iz Hollywooda, potem ko ga je šest žensk leta 2017 obtožilo spolnega nadlegovanja. Sledil je tudi že povratek v filmsko industrijo, ko je v začetku leta več mesecev spremljal prvo damo Melanio Trump za več kot 34 milijonov evrov vreden dokumentarni film Amazona o njenem življenju.

Producent filma Ful gas Arthur Sarkissian vodi produkcijsko hišo, ki stoji za dokumentarnim filmom o Trumpu The Man You Don't Know. Film je bil premierno prikazan v Mar-a-Lagu na Floridi med Trumpovo predsedniško kampanjo leta 2024.