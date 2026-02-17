Trump ugrabiteljem mame Savannah Guthrie zagrozil s smrtno kaznijo

Iskanje pogrešane Nancy Guthrie se nadaljuje. Voditeljičina mama naj bi bila ugrabljena 31. januarja, policija pa še vedno nima osumljencev. Čeprav je družina Savannah Guthrie ugrabitelje zaprosila za materino izpustitev in jim obljubila plačilo odkupnine, pa za 84-letnico še vedno ni sledu. Pomoč pri iskanju je obljubil tudi predsednik Trump, ki je v nedavnem pogovoru za The Post ugrabiteljem zagrozil celo s smrtno kaznijo, če se Nancy ne vrne živa in nepoškodovana. Arizona je sicer ena od 27 zveznih držav, ki še ima smrtno kazen, od leta 2022 pa so izvedli dve usmrtitvi.

Izginotje Nancy Guthrie razburja ameriško javnost. FOTO: AP

Šerif okrožja Pima sicer javnost redno obvešča o poteku iskanja, na zadnji tiskovni konferenci pa je sporočil, da družinski člani pogrešane niso osumljenci za njeno izginotje. Dodal je, da tako otroci kot njihovi zakonci s policijo ves čas sodelujejo pri preiskavi ugrabitve 84-letnice. "Sklepati drugače ne bi bilo samo narobe, bilo bi kruto. Družina Guthrie je žrtev," je dejal.

Kljub temu da je policija pred dnevi zaslišala moškega, Nancy še niso našli, osumljenca pa so izpustili na prostost. Voditeljica je pred kratkim na družbenem omrežju objavila že drugi videoposnetek, v katerem je materine ugrabitelje zaprosila, naj jo izpustijo, in dodala, da ni nikoli prepozno, da to storijo, dokler je živa.

Nancy Guthrie pogrešajo od 31. januarja. FOTO: Profimedia

Policisti so pred dnevi analizirali DNK, ki so ga našli na rokavici, ki se ujema s tisto, kakršno je nosil storilec, ki ga je ujela nadzorna kamera iste noči, ko je Nancy izginila. Predstavniki FBI so na tiskovni konferenci razkrili, da so rokavico našli na bližnjem polju ob cesti v bližini hiše ugrabljenke. Gre za še neznanega storilca, so povedali in dodali, da s preiskavo nadaljujejo.