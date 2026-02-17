Naslovnica
Tuja scena

Trump ugrabiteljem mame Savannah Guthrie zagrozil s smrtno kaznijo

Arizona, 17. 02. 2026 12.46 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
K.Z.
Trump in Nancy

Ameriški predsednik je ugrabiteljem mame voditeljice Savannah Guthrie zagrozil, da jih čaka smrtna kazen, če je ne vrnejo žive in nepoškodovane. Medtem je policija sporočila, da so člane voditeljičine družine že izključili kot morebitne osumljence v povezavi z izginotjem 84-letnice.

Iskanje pogrešane Nancy Guthrie se nadaljuje. Voditeljičina mama naj bi bila ugrabljena 31. januarja, policija pa še vedno nima osumljencev. Čeprav je družina Savannah Guthrie ugrabitelje zaprosila za materino izpustitev in jim obljubila plačilo odkupnine, pa za 84-letnico še vedno ni sledu. Pomoč pri iskanju je obljubil tudi predsednik Trump, ki je v nedavnem pogovoru za The Post ugrabiteljem zagrozil celo s smrtno kaznijo, če se Nancy ne vrne živa in nepoškodovana. Arizona je sicer ena od 27 zveznih držav, ki še ima smrtno kazen, od leta 2022 pa so izvedli dve usmrtitvi.

Izginotje Nancy Guthrie razburja ameriško javnost.
FOTO: AP
FOTO: AP

Šerif okrožja Pima sicer javnost redno obvešča o poteku iskanja, na zadnji tiskovni konferenci pa je sporočil, da družinski člani pogrešane niso osumljenci za njeno izginotje. Dodal je, da tako otroci kot njihovi zakonci s policijo ves čas sodelujejo pri preiskavi ugrabitve 84-letnice. "Sklepati drugače ne bi bilo samo narobe, bilo bi kruto. Družina Guthrie je žrtev," je dejal.

Preberi še 'Sumljive okoliščine': mamo znane voditeljice 'najverjetneje ugrabili'

Kljub temu da je policija pred dnevi zaslišala moškega, Nancy še niso našli, osumljenca pa so izpustili na prostost. Voditeljica je pred kratkim na družbenem omrežju objavila že drugi videoposnetek, v katerem je materine ugrabitelje zaprosila, naj jo izpustijo, in dodala, da ni nikoli prepozno, da to storijo, dokler je živa.

Nancy Guthrie pogrešajo od 31. januarja.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Policisti so pred dnevi analizirali DNK, ki so ga našli na rokavici, ki se ujema s tisto, kakršno je nosil storilec, ki ga je ujela nadzorna kamera iste noči, ko je Nancy izginila. Predstavniki FBI so na tiskovni konferenci razkrili, da so rokavico našli na bližnjem polju ob cesti v bližini hiše ugrabljenke. Gre za še neznanega storilca, so povedali in dodali, da s preiskavo nadaljujejo.

Preberi še Savannah Guthrie znova zaprosila za mamino vrnitev: Nikoli ni prepozno

Nancy so nazadnje videli 31. januarja, ko jo je hči pripeljala domov s kosila. Da je pogrešana, so najprej opazili njeni znanci, ker se naslednji dan ni udeležila maše, na katero je redno zahajala, in o tem obvestili družino. V naslednjih dneh je lokalna policija s pomočjo FBI izvedla obširno iskalno akcijo, pri kateri so pogrešano iskali tudi s helikopterjem in slednimi psi. Pozneje so potrdili, da sumijo, da je bila Nancy ugrabljena, ugrabiteljem pa sporočili, da je 84-letnica šibkega zdravja in nujno potrebuje svoja zdravila. Za informacije, ki bi policiji pomagale pri iskanju, ponujajo tudi denarno nagrado.

savannah guthrie donald trump ugrabitev mama voditeljica nancy guthrie

BUONcaffee
17. 02. 2026 14.25
Trump je tudi dedek.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
17. 02. 2026 14.25
Ste gledali film babica gre na jug??! Super je, priporočam.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
17. 02. 2026 14.20
Kuham hrenovke za kosilo. Tudi pes Rin tin tin jih bo jedel.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
17. 02. 2026 14.13
Clintovova je pričala glede zadeve Episten. Clintonova želi, da objavijo dokumente o Epistenu in naj ne zavlačujejo.
Odgovori
0 0
strupzdravilo
17. 02. 2026 13.25
babica se je verjetno žal že poslovila - kaj pa motiv ugrabitve?
Odgovori
+1
2 1
osservatore
17. 02. 2026 13.44
Ja, verjetno res ne morejo več vrniti žive mame. In sedaj se ne dogaja nič.
Odgovori
0 0
Masai_Mara
17. 02. 2026 13.16
Duarte=Trump.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
