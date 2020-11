Trump v resnejšem tonu pomilostil prazničnega purana

Donald Trump in njegova Melania sta se tudi letos udeležila dogodka, ki predstavlja uvod v priljubljeni ameriški praznik. Američani se na zahvalni dan odpravijo k svojim družinam na pojedine, na katerih je v glavni vlogi na mizi puran. S tem obujajo spomin na preteklost, ko so domorodni Indijanci medse sprejeli prve evropske priseljence in jim pomagali preživeti. Predsednik je tokrat pomilostil purana z imenom Corn (Koruza, op. a.), usmilil pa se je tudi rezervnega purana z imenom Cob (Storž, op. a.). Oba purana, ki ju je zveza rejcev letos označila za najlepša, bosta dočakala naravno smrt v kampusu univerze Iowa State.

V govoru se je dotaknil usode puranov in se pošalil, da je zahvalni dan za purane poseben dan, ter dodal, da za večino izmed njih vseeno ne najsrečnejši. Njegov govor je potekal v resnejšem tonu, predsedniku tokrat očitno ni bilo do šale. Ameriški komiki so se pri tem spomnili na leto 2018, ko je Trump purana pomilostil s posmehovanjem na račun volitev."To so bile poštene volitve. Na žalost Korenček ne priznava poraza in zahteva ponovno štetje glasov. Korenček, žal mi je, ampak moram ti povedati, da se izid volitev po ponovnem štetju ni spremenil,"je puranu takrat razlagal Trump. Tokrat pa je svoje besede pred pomilostitvijo puranov, ki ju je zagotovila ameriška puranja zveza, namenil napredku pri razvoju cepiv proti covidu-19. "Hvaležni smo za cepiva in terapije, ki bodo kmalu končali pandemijo," je dejal.