Trump z izvršnim ukazom nad preprodajalce vstopnic

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz proti izkoriščanju kupcev vstopnic v koncertni in zabaviščni industriji s strani preprodajalcev. Za to priložnost je v Ovalno pisarno povabil svojega privrženca, glasbenika Kida Rocka. Kot je ob tem dejal Trump, se je te problematike zavedel šele pred kratkim. "To se je skušalo narediti že 20 let, Trump pa je to uredil v dveh tednih," je podpis izvršnega ukaza pospremil v cirkuško oblačilo oblečen Rock.