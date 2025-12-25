Trump z napadalnim zapisom tokrat nad komika Stephena Colberta

Televizija CBS v lasti Paramounta se je letos odločila, da bo maja 2026 ukinila komično oddajo The Late Show With Stephen Colbert . Colbert je nato nekaj časa zbijal šale o tem, da je žrtev Trumpovega vplivanja na vodstva medijskih hiš.

Izražal je tudi lažno razočaranje, da mu je ta status za nekaj časa odvzel kolega in prijatelj s televizije ABC Jimmy Kimmel, čigar oddajo so začasno ukinili, potem ko se je norčeval iz Trumpovega odziva na umor desničarskega aktivista Charlieja Kirka. "Colbert je še slabši, odkar so ga ukinili in pustili, da se suši. Stephena poganjajo sovraštvo in hlapi - mrtvec, ki hodi! CBS bi ga morala uspavati TAKOJ," je Trump zdaj objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Vendar pa se ni pri tem ustavil, temveč je jezo zlil tudi nad večerne komične oddaje nasploh. "Če so novičarske mreže in njihove večerne oddaje 100-odstotno negativne do predsednika Donalda J. Trumpa, (gibanja) MAGA in Republikanske stranke, ali jim potem ne bi morali ukiniti dragocenih licenc za predvajanje? Jaz pravim, DA JA," je še zapisal.