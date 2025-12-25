Naslovnica
Trump z napadalnim zapisom tokrat nad komika Stephena Colberta

25. 12. 2025 15.17

Avtor:
E.K. STA
Donald Trump

Predsednik ZDA Donald Trump je objavil napadalni zapis o komiku Stephenu Colbertu, v katerem je menil, da bi ga morala televizija CBS, ki predvaja njegovo oddajo, uspavati. Colbert sicer skupaj z drugimi večernimi komiki ta teden ne objavlja oddaj v živo, Trumpa pa je očitno razjezila ena od starih ponovitev.

Televizija CBS v lasti Paramounta se je letos odločila, da bo maja 2026 ukinila komično oddajo The Late Show With Stephen Colbert. Colbert je nato nekaj časa zbijal šale o tem, da je žrtev Trumpovega vplivanja na vodstva medijskih hiš.

Stephen Colbert
Stephen Colbert
FOTO: Profimedia

Izražal je tudi lažno razočaranje, da mu je ta status za nekaj časa odvzel kolega in prijatelj s televizije ABC Jimmy Kimmel, čigar oddajo so začasno ukinili, potem ko se je norčeval iz Trumpovega odziva na umor desničarskega aktivista Charlieja Kirka. "Colbert je še slabši, odkar so ga ukinili in pustili, da se suši. Stephena poganjajo sovraštvo in hlapi - mrtvec, ki hodi! CBS bi ga morala uspavati TAKOJ," je Trump zdaj objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Vendar pa se ni pri tem ustavil, temveč je jezo zlil tudi nad večerne komične oddaje nasploh. "Če so novičarske mreže in njihove večerne oddaje 100-odstotno negativne do predsednika Donalda J. Trumpa, (gibanja) MAGA in Republikanske stranke, ali jim potem ne bi morali ukiniti dragocenih licenc za predvajanje? Jaz pravim, DA JA," je še zapisal.

Preberi še Kimmel ostaja na sporedu, podpisali so novo pogodbo

Nov veter na televiziji CBS je sicer v nedeljo že zajel spoštovano oddajo 60 minut, ko je nova urednica informativnega programa iz konservativnih medijskih krogov Bari Weiss ustavila predvajanje prispevka o izgonu priseljencev iz ZDA v zloglasni salvadorski zapor CECOT.

Preberi še Stephen Colbert o ukinitvi oddaje Jimmyja Kimmela: To je očitna cenzura!

Licence za predvajanje oddaj v ZDA podeljuje Zvezna komisija za komunikacije (FCC), katere predsednik je pred kratkim v kongresu zatrdil, da ta ni neodvisna od predsednika, nekdo pa je istočasno z njene spletne strani odstranil pridevnik "neodvisna".

Donald Trump Stephen Colbert oddaja tv Jimmy Kimmel



Veščec
25. 12. 2025 15.51
doni,dead man walking,pa to
Odgovori
0 0
Bolfenk2
25. 12. 2025 15.39
Trump bo spet normaliziral Ameriko. Dokler bodo EU vodile koze kot so Von der Lajna, Kaja Kalas, Marta Kos..., pri nas ne bo nič bolje.
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
