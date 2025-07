Trump z neprimerno opazko novinarki razburil splet: 'Lepa si'

Pred dnevi se je med podpisom mirovnega sporazuma med Demokratično republiko Kongo in Ruando, ki je bil organiziran v Beli hiši, zgodil neprijeten trenutek. Slovesnosti so se ob predsedniku Donaldu Trumpu udeležili zunanji ministri obeh držav – Thérèse Kayikwamba Wagner iz Konga in Olivier Nduhungirehe iz Ruande – ter ameriška senatorja J. D. Vance in Marco Rubio.

Besedo je med slovesnostjo dobila tudi novinarka Hariana Verás, dopisnica iz Angole, ki je v svojem govoru pohvalila ameriškega predsednika za njegovo vlogo v mirovnem procesu in izrazila upanje na trajen mir.

Trump: Vem, da tega ne bi smel reči

Trump se je nato odzval s komentarjem, ki je sprožil mešane odzive. "To je tako lepo in tako lepo povedano. Karoline mi je najprej povedala, česa ne smem povedati, ker je politično nekorektno, ampak rekla je, da si lepa. In res si zelo lepa!" je dejal Trump in ob tem omenil tiskovno predstavnico Karoline Leavitt.

Trump je pokomentiral videz novinarke Harine Verás.

"Vem, da tega ne bi smel reči, veš? Lahko bi bil konec moje politične kariere, ampak vseeno bom povedal. Lepa si – od znotraj in od zunaj. Želim si, da bi imeli več novinarjev, kot si ti," je dodal. Verás se mu je zahvalila, Trumpov ton pa je bil, po besedah prič, šaljiv in sproščen.

Kmalu deležen številnih kritik

Kljub temu, da naj bi se predsednik želel le pošaliti in sproščeno pokramljati, pa je bil kmalu deležen številnih kritik glede neprimernega obnašanja. Uporabniki Reddita so Trumpovo vedenje označili za 'grozljivo' in 'neprimerno'. Nek uporabnik je zapisal: "Trump sredi intervjuja novinarko imenuje 'čudovita' ... Resnično grozljivo vedenje." Drug je komentiral: "Kot tisti nerodni dedek, ki se spogleduje z natakarico (in ne pusti napitnine)."