Tuja scena

Trump znova nad Springsteena: 'Je zguba, ki pljuva čez predsednika'

Washington, 03. 04. 2026 11.26 pred 25 dnevi 2 min branja 69

Avtor:
K.Z.
Donald Trump in Bruce Springsteen

Ameriški predsednik stopnjuje zamero, ki jo goji do legendarnega glasbenika Brucea Springsteena. Na družbenem omrežju je znova delil več objav, v katerih je žalil svoje nasprotnike, med katerimi je tudi omenjeni pevec.

Donald Trump je le jutro za tem, ko je sporočil, da namerava nadaljevati z bombardiranjem Irana, na družbenem omrežju delil več objav, v katerih je znova žalil svoje nasprotnike, med njimi tudi glasbenika Brucea Springsteena. Ta je znan kot velik nasprotnik politike ameriškega predsednika in tudi javno izraža nestrinjanje z njegovimi stališči.

Donald Trump v objavah znova nad Brucea Springsteena.
FOTO: Profimedia

Trump je Springsteena, zoper katerega goji osebno zamero, primerjal s 'posušeno slivo' in dodal, da pevec že dolgo trpi za 'hudo in neozdravljivo obliko sindroma duševne motnje zaradi Trumpa'. "Tip je popolna zguba, ki širi sovraštvo zoper predsednika, ki je zmagal na volitvah, vključno z vsemi sedmimi nihajočimi državami in 86 odstotkih glasov po vsej Ameriki," so besede, ki jih je predsednik namenil pevcu.

Preberi še Bruce Springsteen z novo pesmijo ostro nad Donalda Trumpa

Trump je omenil tudi vrhovno sodišče, ki ga je označil za vrtec ter delil članke, ki kritizirajo aktivista Tuckerja Carlsona in kandidata za kalifornijskega guvernerja Erica Swalwella, sicer člana demokratov.

Springsteen je Trumpa javno kritiziral že pred desetletjem, ko je septembra 2026 v izjavi za revijo Rolling Stone dejal, da republikancem vlada idiot. Proti predsedniku in njegovi politiki je govoril tudi na koncertih turneje, pred kratkim pa je nastopil tudi v sklopu protestov 'No Kings' v Minnesoti, kjer je znova izpostavil protimigrantsko politiko, ki jo izvaja Trumpova administracija.

KOMENTARJI69

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Komentatorskijunky
03. 04. 2026 17.44
Melanija pomagaj
Odgovori
-1
1 2
StAnalitik
03. 04. 2026 17.42
A trjmp sploh ve kdo je The BOSS ???
Odgovori
+0
2 2
poper00
03. 04. 2026 17.12
Če govori Trump o Brusu je kot ,da bi zajec govoril o levu.
Odgovori
+4
6 2
3320.
03. 04. 2026 16.53
Bruce je sisa.
Odgovori
-2
3 5
Pfolca
03. 04. 2026 16.45
Avstrijka na vrsti si, naloga te čaka, zgodovina bo pisala kako si rešila svet
Odgovori
+3
5 2
Levcekk
03. 04. 2026 16.38
Trump bi mu lahko torbo nosil.
Odgovori
+4
7 3
JApajaDAja
03. 04. 2026 16.01
...in mi smo se posmehovali bidenu..,,,
Odgovori
+11
15 4
L7
03. 04. 2026 15.45
Ne mi tikat Bruce-a!!!!!
Odgovori
+8
10 2
masterpiece
03. 04. 2026 15.34
Za Trumpa je zguba vsak, ki ne misli tako kot on. Prav vsi, ki mislijo tako kot on pa so geniji, pa tudi, če nimajo končane osnovne šole. Easy busy.
Odgovori
+12
17 5
Uporabnik-1442225
03. 04. 2026 15.28
Trumpek Springsteen je nekaj naredil v življenju, ti pa vse zasral, premoženje ti je pa oče zapustil
Odgovori
+12
17 5
Dej nehej noo
03. 04. 2026 15.27
Jokica ena 😭
Odgovori
+8
9 1
3320.
03. 04. 2026 15.26
Bruce je sisa, laja za pogodbe, isto kot De Niro in podobni.
Odgovori
-10
5 15
NeNebinarni
03. 04. 2026 16.26
Nauči se slovensko, ali pa gremo ravno čez Kolpo, potem pa je izbira tvoja
Odgovori
+10
12 2
3320.
03. 04. 2026 16.43
Ko sem js pisal kontrolke iz slovenskega jezika 5 ti še čečkat nisi znal, ko so moji kopali premog po Sloveniji, so tvoji nemško govorili, a je jasno.
Odgovori
-7
2 9
poper00
03. 04. 2026 17.13
Jasno je ,da si omejen.A ti je to jasno??
Odgovori
+3
6 3
3320.
03. 04. 2026 17.33
Jasno je da ste cepljene ovce.
Odgovori
-5
1 6
StAnalitik
03. 04. 2026 17.43
Ti že veš.
Odgovori
-1
1 2
StAnalitik
03. 04. 2026 17.44
Ti še osnovne šole nimaš
Odgovori
+0
2 2
StAnalitik
03. 04. 2026 17.44
Ni mu jasno,ker je kar je
Odgovori
+0
2 2
StAnalitik
03. 04. 2026 17.45
A ti si pa necepljena,moje sožalje tvoji materi,ker te gleda
Odgovori
+1
3 2
3320.
03. 04. 2026 18.21
Cepile so se nerazgledane ovce.
Odgovori
-4
0 4
Sickk 2
03. 04. 2026 18.33
Ne se spuscat na njegov uzran nivo folk, veckrat sm omenu, da je to bogi clovek, luzr in propalica, ja 3320, dobr si slisu, dzubre..
Odgovori
+3
4 1
Cupko
03. 04. 2026 15.05
Oranžni je hudo bolan in samovšečen. Postavlja si zlate spomenike, po sebi je poimenoval letališče, pa muzej in verjetno bo še kaj. Res je le še za v dementni oddelek doma za starejše in to čim prej, kot je pred časom dejal nek Američan
Odgovori
+11
17 6
JApajaDAja
03. 04. 2026 16.02
..isti tito...
Odgovori
-6
4 10
3320.
03. 04. 2026 16.43
Ne žali Tita.
Odgovori
+4
6 2
StAnalitik
03. 04. 2026 17.47
trumpa srce boli,ker Bruce poje Born in the USA,blondijeva žena Melanca pa ni
Odgovori
-1
1 2
3320.
03. 04. 2026 18.22
en "hit" že 30 let, sploh pa se osebno nebi hvalil da sem rojen v ZDA.
Odgovori
-2
0 2
Vse stransko
03. 04. 2026 14.57
Bravo Bruce!
Odgovori
+9
15 6
Zvoneka
03. 04. 2026 14.56
Kako čudno, da se ni še spravil na Tayloco Sw. da ne govorimo o holiwudarjih, ki ga kar naenkrat ne marajo več !?
Odgovori
+2
4 2
Kostorog
03. 04. 2026 14.47
Ko zguba kaže na druge.
Odgovori
+9
11 2
Beopen
03. 04. 2026 14.17
Končno se lahko nekaj komentira proti Trumpu. No, težko kaj, ker me boste potem takoj zbrisali, pa vseeno, mogoče obstanem: Kar počne Trump je obžalovanja vredno. Cel svet to bolj ali manj tolerira, za njegove napake plačujemo vsi. Sram je lahko vse tiste, ki tega odkrito ne obsodijo. Torej tudi nas Slovenijo. Upam, da mu sodijo, če ne prej na Haškem sodišču. Je agresor, skupaj z Izraelom je napadel Iran. Brez potrebe. Iran, pa ne pozabimo: se ima z vso pravico braniti. To so dejstva, ne laž. Zdaj pa me brišite, če hočete....
Odgovori
+24
26 2
masterpiece
03. 04. 2026 15.39
Čas je, da EU pokaže bistveno več samozavesti. Francija in VB sta jedrski sili, EU pa najmočnejše gospodarstvo na svetu. Dajmo pokazati malo več samozavesti. EU se obnaša preveč ponižno.
Odgovori
+9
9 0
Petur
03. 04. 2026 16.09
nič na bolje,dokler je stara židovska v bruslju...
Odgovori
+1
1 0
Buci in Bobo
03. 04. 2026 14.08
pevec se javlja. skrbi ga za njegove peneze.
Odgovori
-12
4 16
mr.poper
03. 04. 2026 14.02
Predsedniški hlevski dialekt ,ni se mi posvetilo kako ali pa kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da je to govor predsednika ,ki ga voli 160 milijonov ljudi !
Odgovori
+15
15 0
Greznica
03. 04. 2026 14.02
oranžen se kisa
Odgovori
+20
22 2
SDS_je_poden
03. 04. 2026 14.05
Je že mimo te faze, trenutno je v fazi razraščanja plesni.
Odgovori
+15
15 0
