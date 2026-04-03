Trump znova nad Springsteena: 'Je zguba, ki pljuva čez predsednika'

Donald Trump je le jutro za tem, ko je sporočil, da namerava nadaljevati z bombardiranjem Irana, na družbenem omrežju delil več objav, v katerih je znova žalil svoje nasprotnike, med njimi tudi glasbenika Brucea Springsteena. Ta je znan kot velik nasprotnik politike ameriškega predsednika in tudi javno izraža nestrinjanje z njegovimi stališči.

Trump je Springsteena, zoper katerega goji osebno zamero, primerjal s 'posušeno slivo' in dodal, da pevec že dolgo trpi za 'hudo in neozdravljivo obliko sindroma duševne motnje zaradi Trumpa'. "Tip je popolna zguba, ki širi sovraštvo zoper predsednika, ki je zmagal na volitvah, vključno z vsemi sedmimi nihajočimi državami in 86 odstotkih glasov po vsej Ameriki," so besede, ki jih je predsednik namenil pevcu.

Trump je omenil tudi vrhovno sodišče, ki ga je označil za vrtec ter delil članke, ki kritizirajo aktivista Tuckerja Carlsona in kandidata za kalifornijskega guvernerja Erica Swalwella, sicer člana demokratov.

Springsteen je Trumpa javno kritiziral že pred desetletjem, ko je septembra 2026 v izjavi za revijo Rolling Stone dejal, da republikancem vlada idiot. Proti predsedniku in njegovi politiki je govoril tudi na koncertih turneje, pred kratkim pa je nastopil tudi v sklopu protestov 'No Kings' v Minnesoti, kjer je znova izpostavil protimigrantsko politiko, ki jo izvaja Trumpova administracija.