Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Trumpa med večerjo soočili protestniki: 'Tukaj nisi dobrodošel'

Washington, 10. 09. 2025 15.53 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
7

"Tukaj nisi dobrodošel!" S temi besedami so protestniki soočili ameriškega predsednika Donalda Trumpa po vstopu v eno od restavracij v Washingtonu. "Dajte no, gremo, spravite jih od tod," je na to odvrnil predsednik.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so med večerjanjem s podpredsednikom JD Vanceom, državnim sekretarjem Marcom Rubiom in obrambnim ministrom Petom Hegsethom soočili protestniki. Ti so vstali, ko se je Trump z varnostniki odpravil do mize v restavraciji.

"Trump, tukaj nisi dobrodošel," je bilo med drugim slišati s posnetkov. Zatem pa so začeli skandirati: "Svobodna Palestina. Trump je Hitler našega časa." Protestniki in protestnice so medtem vihteli palestinske zastave in transparente. Ob tem so nekateri drugi gostje restavracije branili ameriškega predsednika in povedali, da je dobrodošel.

Ko so se protestniki približali mizi, je Trump varnostnikom dejal, naj jih odstranijo. "Dajte no, gremo, spravite jih od tod," je dejal. "Sram vas bodi," je na to odvrnila ena od protestnic.

Trump je pred tem novinarjem dejal, da je na večerjo povabil člane svojega kabineta. "Stojimo sredi Washingtona, ki je bil, kot veste, v zadnjem letu zelo nevaren kraj, pravzaprav je bil zelo nevaren v zadnjih 20 letih. In zdaj tu praktično ni kriminala," je dejal. 

Na večerjo v restavracijo se je Trump sicer odpravil le nekaj dni po tem, ko ga je eden od novinarjev vprašal, ali bi večerjal zunaj. "Morda. Ali želite, da vam dokažem, da se motite?" je tedaj odvrnil Trump.

donald trump protest palestina restavracija večerja
Naslednji članek

Kim Kardashian v Italiji z drznimi opravami požela ogromno pozornosti

SORODNI ČLANKI

Po odpovedi odlikovanja Donald Trump nad Toma Hanksa: Pomembna poteza

Trumpov prihod povzročil kaos: Celo slavni morajo čakati kot običajni ljudje

Barron Trump se po poletju še ni vrnil na fakulteto

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
juventina10
10. 09. 2025 16.44
+1
a te ženske s sabo na večerjo nosijo zastavo?
ODGOVORI
1 0
Pacient2
10. 09. 2025 16.43
+1
Gibanje sramota komentira 🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Pacient2
10. 09. 2025 16.42
-1
Haha divjaki
ODGOVORI
0 1
xoxotox6
10. 09. 2025 16.39
+3
kdaj bodo to lahko slobiodno sporočili Gnilobu in slobodi???????
ODGOVORI
3 0
Sixten Malmerfelt
10. 09. 2025 16.37
+1
kmau bo žru svoje mcburgerje samo še v ovalni pisarni....
ODGOVORI
2 1
ho?emVšolo
10. 09. 2025 16.37
-1
Te punce so ziher imele na koncu brezplačno kosilo. Čisto zasluženo!
ODGOVORI
0 1
Levi so barabe
10. 09. 2025 16.37
+2
Ti protestniki majo toliko kredibilnosti kot vaš medij :D
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215