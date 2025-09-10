Trumpa med večerjo soočili protestniki: 'Tukaj nisi dobrodošel'

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so med večerjanjem s podpredsednikom JD Vanceom, državnim sekretarjem Marcom Rubiom in obrambnim ministrom Petom Hegsethom soočili protestniki. Ti so vstali, ko se je Trump z varnostniki odpravil do mize v restavraciji.
"Trump, tukaj nisi dobrodošel," je bilo med drugim slišati s posnetkov. Zatem pa so začeli skandirati: "Svobodna Palestina. Trump je Hitler našega časa." Protestniki in protestnice so medtem vihteli palestinske zastave in transparente. Ob tem so nekateri drugi gostje restavracije branili ameriškega predsednika in povedali, da je dobrodošel.
Ko so se protestniki približali mizi, je Trump varnostnikom dejal, naj jih odstranijo. "Dajte no, gremo, spravite jih od tod," je dejal. "Sram vas bodi," je na to odvrnila ena od protestnic.
Trump je pred tem novinarjem dejal, da je na večerjo povabil člane svojega kabineta. "Stojimo sredi Washingtona, ki je bil, kot veste, v zadnjem letu zelo nevaren kraj, pravzaprav je bil zelo nevaren v zadnjih 20 letih. In zdaj tu praktično ni kriminala," je dejal.
Na večerjo v restavracijo se je Trump sicer odpravil le nekaj dni po tem, ko ga je eden od novinarjev vprašal, ali bi večerjal zunaj. "Morda. Ali želite, da vam dokažem, da se motite?" je tedaj odvrnil Trump.
