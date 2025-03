Trumpa novinarka udarila v obraz: 'Pravkar je postala velika zvezda'

Novinarka ga je povprašala o razmerah v Gazi, ko se je mikrofon, ki se uporablja za snemanje zvoka nad gostom, nenadoma pojavil v kadru in predsednika udaril naravnost v obraz. Trump je novinarko za trenutek togo pogledal in privzdignil obrvi, a se je hitro zbral in pozornost z vprašanja preusmeril na šalo. "Nocoj je postala televizijska zvezda. Pravkar je postala velika zvezda, kajne? Ste videli to?" je Trump komentiral v kamere in s tem prekinil odgovor na resno vprašanje.

Namerno ali naključno?

Pod videom, ki je zaokrožil na družbenem omrežju X, se je vnela debata o tem, ali je novinarka to storila namerno ali po nesreči. "Zdelo se mi je namerno, razen če lahko oseba dokaže, da se je spotaknila. To je vrsta nesreče, zaradi katere bi te morali odpustiti. Prav tako kaže, kako enostavno je napasti Trumpa," je zapisal nekdo.

"Prepričan sem, da je bila nesreča, Trump ni bil videti razburjen zaradi tega, le malo nejevoljen," je bil komentar, ki se ni strinjal s prejšnjim uporabnikom X.