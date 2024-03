Trumpa pozivajo, naj neha uporabljati glasbo preminule Sinead O'Connor

Donald Trump je februarja na zborovanju v Marylandu med kampanjo za predsedniško nominacijo republikanske stranke predvajal najbolj znano uspešnico Sinead O'Connor Nothing Compares 2 U. Upravitelji dediščine pevke in njena dolgoletna založba so v skupni izjavi poudarili, da bi bila pevka, ki je umrla julija lani v starosti 56 let, ogorčena, prizadeta in užaljena zaradi uporabe njene glasbe na Trumpovih političnih zborovanjih. Izpostavili so, da je živela po "strogem moralnem kodeksu, ki so ga opredeljevali poštenost, prijaznost, pravičnost in spodobnost do sočloveka". "Zato smo z ogorčenjem izvedeli, da je Trump na svojih političnih zborovanjih uporabljal njeno ikonično izvedbo skladbe Nothing Compares 2 U," so dodali.