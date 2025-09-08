Trumpov prihod povzročil kaos: Celo slavni morajo čakati kot običajni ljudje

Prihod Donalda Trumpa na finalno tekmo US Open je resnično povzročil velik kolaps. "To je absolutno sranje," je vir ekskluzivno povedal za Page Six in dodal: "Avtomobili ne morejo na parkirišča in ljudje morajo pešačiti kilometre. Celo slavni morajo čakati kot običajni ljudje."

Med čakanjem v vrsti med množico so opazili celo Catherine Zeta-Jones, Michaela Douglasa in Bena Stillerja, medtem ko je Debra Messing eno uro sedela v avtu in je niso hoteli spustiti ven. Po parkirišču pa se je med čakanjem sprehajala tudi Lindsay Lohan.

Teniški dvoboj med Jannikom Sinnerjem in Carlosom Alcarazom so si ogledali tudi Mindy Kaling, Bruce Springsteen, B.J. Novak in Sting.

Predsednik ZDA si je nazadnje v živo teniški finale ogledal leta 2015, ko se je soočil z izjemno slabim odzivom. Takrat se je z ženo Melanio Trump udeležil Odprtega prvenstva ZDA, kjer si je ogledal dvoboj med sestrama Williams, Sereno in njeno starejšo sestro Venus.

Tokrat se je predsedniku pridružilo več članov njegove administracije, vključno z ameriško generalno državno tožilko Pam Bondi, šefico kabineta Bele hiše Susie Wiles in finančnim ministrom Scottom Bessentom. Prisotna sta bila tudi njegov zet Jared Kushner in vnukinja Arabella.