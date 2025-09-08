Svetli način
Tuja scena

Trumpov prihod povzročil kaos: Celo slavni morajo čakati kot običajni ljudje

New York, 08. 09. 2025 14.02 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
25

Prisotnost Donalda Trumpa na finalu US Opena je za mnoge pomenila dolge čakalne dobe in prometne zastoje. Med zvezdniki, ki so se soočili z nevšečnostmi, so bili Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas in Ben Stiller, medtem ko je Debra Messing eno uro čakala v avtu, da so jo spustili ven.

Prihod Donalda Trumpa na finalno tekmo US Open je resnično povzročil velik kolaps. "To je absolutno sranje," je vir ekskluzivno povedal za Page Six in dodal: "Avtomobili ne morejo na parkirišča in ljudje morajo pešačiti kilometre. Celo slavni morajo čakati kot običajni ljudje."

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

Med čakanjem v vrsti med množico so opazili celo Catherine Zeta-Jones, Michaela Douglasa in Bena Stillerja, medtem ko je Debra Messing eno uro sedela v avtu in je niso hoteli spustiti ven. Po parkirišču pa se je med čakanjem sprehajala tudi Lindsay Lohan.

Teniški dvoboj med Jannikom Sinnerjem in Carlosom Alcarazom so si ogledali tudi Mindy Kaling, Bruce Springsteen, B.J. Novak in Sting.

Predsednik ZDA si je nazadnje v živo teniški finale ogledal leta 2015, ko se je soočil z izjemno slabim odzivom. Takrat se je z ženo Melanio Trump udeležil Odprtega prvenstva ZDA, kjer si je ogledal dvoboj med sestrama Williams, Sereno in njeno starejšo sestro Venus.

Tokrat se je predsedniku pridružilo več članov njegove administracije, vključno z ameriško generalno državno tožilko Pam Bondi, šefico kabineta Bele hiše Susie Wiles in finančnim ministrom Scottom Bessentom. Prisotna sta bila tudi njegov zet Jared Kushner in vnukinja Arabella.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred njegovim nastopom je Ameriška teniška zveza (USTA) svetovala televizijskim postajam, naj ne prenašajo kakršnih koli negativnih odzivov množice, ki bi jih lahko prejel. "Prosimo vse televizijske postaje, naj se vzdržijo prikazovanja kakršnih koli motenj ali reakcij kot odgovor na predsednikovo prisotnost v kakršni koli vlogi, vključno s poročanjem ENG (Electronic News Gathering)," je svetovala USTA. Objave na družbenih omrežjih sicer razkrivajo, da je bil predsednik med himno glasno izžvižgan.

Donald Trump Us Open tenis zvezdniki Predsednik ZDA
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mici973
08. 09. 2025 16.56
Iz dneva v dan izgleda slabše...
ODGOVORI
0 0
simc167
08. 09. 2025 16.49
+1
Pacient
ODGOVORI
1 0
cekinar
08. 09. 2025 16.42
+1
Eto,naš Kučan pa s svojo Štefko peš in neopazno pride iz Murgel na košarkarsko tekmo Olimpije v Stožice ,prej sta hodila celo do hale Tivoli.
ODGOVORI
2 1
MucaNeGrize
08. 09. 2025 16.41
-2
kar je res je res...trump bolje in lepše poje in pleše, kot kvazi pevka taylor swift...
ODGOVORI
0 2
Kumul
08. 09. 2025 16.40
+1
Kdo je ta, ki zakriva pogled na noge za njim?
ODGOVORI
1 0
Mici 270
08. 09. 2025 16.33
+3
tramp je nor
ODGOVORI
3 0
simc167
08. 09. 2025 16.50
Nor ke tisti, ki ga je volil in, ki podpira tega blazneža
ODGOVORI
0 0
Veščec
08. 09. 2025 16.17
-1
Melani so čakale rožce,nje pa od nikjer
ODGOVORI
0 1
Leonardo R
08. 09. 2025 16.15
-2
Bravo Trump, predsednik, da mu ni pare. Lej kako se lepo smehlja svojim sovražnikom... 😁
ODGOVORI
2 4
simc167
08. 09. 2025 16.50
Res mu ni para. Najbolj upičen predsednik v zgodovini človeštva
ODGOVORI
0 0
juventina10
08. 09. 2025 16.14
+2
tudi o naših bi morali pisat samo lepe besede,sicer smo hitro prečrtani.
ODGOVORI
2 0
Artechh
08. 09. 2025 16.03
+0
A niso normalni ljudje. A je kastni sistem?
ODGOVORI
1 1
Aladar
08. 09. 2025 15.59
-1
Tramp je trenutno edini precednik,ki se bori za mir na svetu ostali pa samo nekaj brezveze nakladajo pa nobenega napredka
ODGOVORI
4 5
Artechh
08. 09. 2025 16.04
-1
Živimo v času kjer je nakladanje o politični korektnosti najbolj popularno. Pač svet na glavo
ODGOVORI
0 1
Vrhovni poveljnik
08. 09. 2025 16.15
+1
Živimo v času v katerem SDS domoljupci pišejo svoje umotvore, ki so v popolnem sozvočju z njihovim znanjem slovenskega pravopisa. Res pravi runkeljni.
ODGOVORI
2 1
Aladar
08. 09. 2025 15.57
+1
Zaradi katerega pa ?
ODGOVORI
2 1
Aladar
08. 09. 2025 15.56
+3
Tramp je pa vseeno precednik ZDA
ODGOVORI
4 1
Aladar
08. 09. 2025 15.55
+3
Kaj je pa vreden en pevec ali filmski igralec isto kot v sloveniji Romi ki film snema ali poje
ODGOVORI
4 1
patetik
08. 09. 2025 15.52
+1
Mislim teli MSM... Prav vse objave na družabnih omrežjih kažejo navdušenje, ko so na skrinu med petjem himne pokazali Trumpa...
ODGOVORI
2 1
Tomaž Hacin
08. 09. 2025 15.50
-3
Zanimivo da za takega starčka še promet zaprejo, ne vem če kdaj bo Amerika spregledala da jih vodi v pogubo.
ODGOVORI
0 3
gaber62
08. 09. 2025 16.07
-1
Vsakič, ko se je tito pripeljal v Kranj (grad Brdo), so obstale tovarne, zaprle so šole, trgovine.... Ljudje smo stali ob cestah in mahali z zastavicami!
ODGOVORI
0 1
Stojadina-sportiva
08. 09. 2025 15.45
+0
Še dobro, da pri nas nič ne čakamo če se delegacije spravjo na Bled ali pa Brdo nažirat...
ODGOVORI
1 1
Dragica Cegler
08. 09. 2025 15.43
-1
Tile zvezdniki se malo orevec ven mečejo in mislijo,da so nekaj več.Je pa večina zadetih in drogiranih osebkov Pa jaj mislijo ,če bi prišel pa prejšnji predsednik,bi bilo pa kaj drugače?
ODGOVORI
2 3
komarec
08. 09. 2025 15.36
+4
Ja ni tu trte mrte. Tile zvezdniki vajeni kot, da so nekaj več mislijo da lahko delajo kar hočejo, potem pa petarda. Je že prav tako.
ODGOVORI
5 1
koda60
08. 09. 2025 15.15
-1
NPM posodi mu helikopter.
ODGOVORI
0 1
