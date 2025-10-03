Svetli način
Tuja scena

Trumpov svetovalec: Na Super Bowlu bodo agenti službe za priseljevanje

Santa Clara, 03. 10. 2025 16.04 | Posodobljeno pred 41 minutami

Na prihodnjem Super Bowlu, na polčasu katerega bo nastopil portoriški raper Bad Bunny, bodo prisotni agenti Službe za priseljevanje in carino (ICE), je v enem od pogovorov sporočil Trumpov svetovalec. Bad Bunny se prav zaradi omenjenih agentov s turnejo tokrat ne bo ustavil v ZDA.

Portoriški raper in pevec Bad Bunny bo nastopil ob polčasu naslednjega Super Bowla, ki se bo odvil 8. februarja prihodnje leto v kalifornijski Santa Clari. Po besedah Coreyja Lewandowskega, svetovalca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, bodo na tokratnem dogodku prisotni agenti Službe za priseljevanje in carino (ICE). 

Na Super Bowlu, kjer bo letos nastopil portoriški raper Bad Bunny, bodo agenti ICE.
Na Super Bowlu, kjer bo letos nastopil portoriški raper Bad Bunny, bodo agenti ICE. FOTO: AP

"Ni kraja, kjer bi lahko zagotovili varno zatočišče ljudem, ki so v tej državi nezakonito," je Lewandowski dejal v podkastu The Benny Show. "Niti na Super Bowlu niti nikjer drugje. Našli vas bomo, vas prijeli, zaprli v zapor in izgnali," je dodal.

Preberi še Bad Bunny zaradi Trumpove protipriseljenske politike s turnejo izpustil ZDA

Oboževalce Bad Bunnyja je septembra sicer presenetilo, da se raper s svojo turnejo ne bo ustavil v ZDA. Kot je dejal tedaj, so z ekipo zaskrbljeni zaradi tega, da bi ICE pred dvoranami izvajal deportacije Latinskih Američanov. Ob tem je pevec dejal, da odločitve ni sprejel iz sovraštva do oboževalcev in oboževalk. Raper je bil do omenjene službe kritičen že junija na družbenem omrežju Instagram, ko jih je označil za "pras**", ki očitno ne morejo pustiti "ljudi pri miru".

KOMENTARJI (1)

Bozjidar
03. 10. 2025 16.45
+1
Tramp in njegovi pristasi so bolni od paranoje
ODGOVORI
1 0
