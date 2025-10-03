Trumpov svetovalec: Na Super Bowlu bodo agenti službe za priseljevanje

Portoriški raper in pevec Bad Bunny bo nastopil ob polčasu naslednjega Super Bowla, ki se bo odvil 8. februarja prihodnje leto v kalifornijski Santa Clari. Po besedah Coreyja Lewandowskega , svetovalca ameriškega predsednika Donalda Trumpa , bodo na tokratnem dogodku prisotni agenti Službe za priseljevanje in carino (ICE).

"Ni kraja, kjer bi lahko zagotovili varno zatočišče ljudem, ki so v tej državi nezakonito," je Lewandowski dejal v podkastu The Benny Show . "Niti na Super Bowlu niti nikjer drugje. Našli vas bomo, vas prijeli, zaprli v zapor in izgnali," je dodal.

Oboževalce Bad Bunnyja je septembra sicer presenetilo, da se raper s svojo turnejo ne bo ustavil v ZDA. Kot je dejal tedaj, so z ekipo zaskrbljeni zaradi tega, da bi ICE pred dvoranami izvajal deportacije Latinskih Američanov. Ob tem je pevec dejal, da odločitve ni sprejel iz sovraštva do oboževalcev in oboževalk. Raper je bil do omenjene službe kritičen že junija na družbenem omrežju Instagram, ko jih je označil za "pras**", ki očitno ne morejo pustiti "ljudi pri miru".