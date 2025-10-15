Trumpov življenjski nasvet 18-letni vnukinji Kai navdušil splet

Vnukinja ameriškega predsednika je zelo aktivna na družbenih omrežjih, pogosto pa v svojih objavah omenja družinske člane in deli video, ki ga posname z njimi. 18-letnica je tako nedavno z javnostjo delila posnetek, na katerem njen dedek Donald Trump z njo deli življenjski nasvet, s katerim je navdušil številne njene sledilce.

18-letna vnukinja Donalda Trumpa je z objavo videoposnetka na družbenem omrežju ponudila vpogled v odnos, ki ga ima z dedkom. V videu, ki je doslej zbral več kot dva milijona ogledov, 79-letni ameriški predsednik čas z vnukinjo preživlja med igro golfa, medtem ko sta se vozila od luknje do luknje, pa je najstnica izkoristila priložnost, da je dedka posnela, ko ji je odgovoril na vprašanje, kaj bi bil njegov življenjski nasvet nekomu drugemu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Trump je na 18-letničino vprašanje odgovoril z besedami: "Moraš imeti rad tisto, kar počneš, drugače tega ne boš delal dobro." Kai, ki je tudi sama velika ljubiteljica golfa, se je z njegovim nasvetom strinjala. Video je nastal kmalu po tem, ko je ameriški predsednik navdušeno govoril o ustnicah svoje 28-letne tiskovne predstavnice Karoline Leavitt.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Dedek je moder mož," je pod videom zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "On ima zagotovo rad svoje delo, zato ga tako dobro opravlja." Tretji je zapisal: "Precej dober nasvet starca."

Zanikal govorice o Barronovih težavah pri študiju

Poleg deljenja nasvetov je predsednik izkoristil priložnost, da pojasni nekatere govorice. V videoposnetku je med drugim zanikal, da se njegov 19-letni sin težko privaja na življenje na Univerzi v New Yorku (NYU). Barron se je pred kratkim preselil iz Manhattna in obiskuje predavanja na kampusu NYU v Washingtonu, da bi bil bližje staršema, pojavile pa so se tudi govorice, da mu študij ne gre najbolje.