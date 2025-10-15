Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Trumpov življenjski nasvet 18-letni vnukinji Kai navdušil splet

Miami, 15. 10. 2025 21.12 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Vnukinja ameriškega predsednika je zelo aktivna na družbenih omrežjih, pogosto pa v svojih objavah omenja družinske člane in deli video, ki ga posname z njimi. 18-letnica je tako nedavno z javnostjo delila posnetek, na katerem njen dedek Donald Trump z njo deli življenjski nasvet, s katerim je navdušil številne njene sledilce.

18-letna vnukinja Donalda Trumpa je z objavo videoposnetka na družbenem omrežju ponudila vpogled v odnos, ki ga ima z dedkom. V videu, ki je doslej zbral več kot dva milijona ogledov, 79-letni ameriški predsednik čas z vnukinjo preživlja med igro golfa, medtem ko sta se vozila od luknje do luknje, pa je najstnica izkoristila priložnost, da je dedka posnela, ko ji je odgovoril na vprašanje, kaj bi bil njegov življenjski nasvet nekomu drugemu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trump je na 18-letničino vprašanje odgovoril z besedami: "Moraš imeti rad tisto, kar počneš, drugače tega ne boš delal dobro." Kai, ki je tudi sama velika ljubiteljica golfa, se je z njegovim nasvetom strinjala. Video je nastal kmalu po tem, ko je ameriški predsednik navdušeno govoril o ustnicah svoje 28-letne tiskovne predstavnice Karoline Leavitt.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Dedek je moder mož," je pod videom zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "On ima zagotovo rad svoje delo, zato ga tako dobro opravlja." Tretji je zapisal: "Precej dober nasvet starca."

Zanikal govorice o Barronovih težavah pri študiju

Poleg deljenja nasvetov je predsednik izkoristil priložnost, da pojasni nekatere govorice. V videoposnetku je med drugim zanikal, da se njegov 19-letni sin težko privaja na življenje na Univerzi v New Yorku (NYU). Barron se je pred kratkim preselil iz Manhattna in obiskuje predavanja na kampusu NYU v Washingtonu, da bi bil bližje staršema, pojavile pa so se tudi govorice, da mu študij ne gre najbolje.

Preberi še Barron Trump iz New Yorka bližje staršem: Preselil se je v Washington

Mediji, kot je Daily Mail, so poročali, da ga njegovi kolegi imajo za 'čudnega' in 'nerodnega', nekdanja predsednica republikancev na NYU, Kaya Walker, pa je za Vanity Fair povedala, da je Trumpov najmlajši otrok 'čudak', ki 'gre samo v razred in nato domov'.

Trump je v pogovoru z vnukinjo vztrajal, da te trditve niso resnične. Ko ga je Kai vprašala, kako je z Barronom, pa ji je odgovoril: "V redu, dobro mu gre. Je priden fant. Rad te ima. Rekel je: 'Pozdravi Kai, očka,'" je še dejal Trump.

donald trump vnukinja kaia življenjski nasvet splet
Naslednji članek

Channing Tatum s poljubom potrdil zvezo s 25-letno manekenko

SORODNI ČLANKI

Trumpova vnukinja se je preizkusila kot prodajalka: 'Stranski posel'

Trumpova vnukinja razkrila ozadje inavguracije: Zame je le normalen dedek

Trumpova vnukinja: Ne vem, kaj naj oblečem za dedkovo inavguracijo

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Killing of Hind Rajab
15. 10. 2025 21.48
tudi dedek trumpa nemec friderich je imel dobre nasvete...bil je lastnik bordela in ženskam svetoval več strank , ker je s tem več zaslužil...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305