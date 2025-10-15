Trumpov življenjski nasvet 18-letni vnukinji Kai navdušil splet

18-letna vnukinja Donalda Trumpa je z objavo videoposnetka na družbenem omrežju ponudila vpogled v odnos, ki ga ima z dedkom. V videu, ki je doslej zbral več kot dva milijona ogledov, 79-letni ameriški predsednik čas z vnukinjo preživlja med igro golfa, medtem ko sta se vozila od luknje do luknje, pa je najstnica izkoristila priložnost, da je dedka posnela, ko ji je odgovoril na vprašanje, kaj bi bil njegov življenjski nasvet nekomu drugemu.
Trump je na 18-letničino vprašanje odgovoril z besedami: "Moraš imeti rad tisto, kar počneš, drugače tega ne boš delal dobro." Kai, ki je tudi sama velika ljubiteljica golfa, se je z njegovim nasvetom strinjala. Video je nastal kmalu po tem, ko je ameriški predsednik navdušeno govoril o ustnicah svoje 28-letne tiskovne predstavnice Karoline Leavitt.
"Dedek je moder mož," je pod videom zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "On ima zagotovo rad svoje delo, zato ga tako dobro opravlja." Tretji je zapisal: "Precej dober nasvet starca."
Zanikal govorice o Barronovih težavah pri študiju
Poleg deljenja nasvetov je predsednik izkoristil priložnost, da pojasni nekatere govorice. V videoposnetku je med drugim zanikal, da se njegov 19-letni sin težko privaja na življenje na Univerzi v New Yorku (NYU). Barron se je pred kratkim preselil iz Manhattna in obiskuje predavanja na kampusu NYU v Washingtonu, da bi bil bližje staršema, pojavile pa so se tudi govorice, da mu študij ne gre najbolje.
Mediji, kot je Daily Mail, so poročali, da ga njegovi kolegi imajo za 'čudnega' in 'nerodnega', nekdanja predsednica republikancev na NYU, Kaya Walker, pa je za Vanity Fair povedala, da je Trumpov najmlajši otrok 'čudak', ki 'gre samo v razred in nato domov'.
Trump je v pogovoru z vnukinjo vztrajal, da te trditve niso resnične. Ko ga je Kai vprašala, kako je z Barronom, pa ji je odgovoril: "V redu, dobro mu gre. Je priden fant. Rad te ima. Rekel je: 'Pozdravi Kai, očka,'" je še dejal Trump.
