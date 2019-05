Trumpova družina se odpravlja na obisk h kraljici

Po poročanju tujih medijev se bo ameriški predsednik Donald Trump s svojo družino v kratkem odpravil na čezatlantsko potovanje - na obisk k britanski kraljevi družini. Ob tokratni priložnosti bosta z Melanio najverjetneje prvič obiskala tudi princa Charlesa in njegovo soprogo Camillo.

Donald Trumpbo junija prispel na evropska tla, točneje na britansko otočje, kjer se bo že drugič sestal z britansko kraljico Elizabeto (prvič se je to zgodilo julija lani). Na pot se, po poročanju tujih medijev, ne bo odpravil sam – spremljala ga bo soproga Melania in njegovi otroci s svojimi partnerji.

Tokrat bo šlo za državniški obisk (obisk najvišjega ranga) FOTO: Profimedia

Tokrat bo šlo za državniški obisk (obisk najvišjega ranga, na katerega monarh svoje goste povabi na zahtevo vlade). V tem primeru torej vabilo prihaja iz kabineta britanske premierke Therese May. Ob obisku se bo družina Trump poklonila tudi 'dnevu spomina' (D-Day Commemoration), ki je posvečen spominu na britansko vlogo v trgovanju s sužnji kot tudi boju proti njej.

Poklonili se bodo tudi spominu na sužnje FOTO: Profimedia

Najpomembnejša ameriška družina, med katerimi bosta poleg Melanie in Donalda predvidoma tudi Donaldova hči Ivanka s soprogom Jaredom, Donald Trump mlajši, Eric Trump s soprogo Laroin Tiffany Trump, se bo udeležila tudi slavnostne večerje, ki jo bo organizirala kraljica. Potekala bo 3. junija, na njej pa bosta prisotna tudi princ William in Kate Middleton.

Donald Trump in Melania Trump se bosta že drugič sestala z britansko kraljico FOTO: Profimedia

Iz Bele hiše so podali uradno izjavo, v kateri so potrdili resničnost novice: ''Predsednik Donald J. Trump in prva dama Melania Trump sta sprejela povabilo kraljice Elizabete II. in bosta na obisku Združenega kraljestva od tretjega do petega junjia. Obisk bo obenem utrdil posebno vez med Združenimi državami in Združenim kraljestvom.'' Buckinghamska palača zaenkrat ni želela razkriti, koliko članov bo tvorilo prihajajočo delegacijo – namesto tega je njihov predstavnik za stike z javnostjo dejal, da gre v tem primeru za odločitev Bele hiše.

Predsedniška zakonca bosta najverjetneje prvič spoznala tudi princa Charlesa in njegovo soprogo Camillo FOTO: Profimedia