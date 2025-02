Trumpova fotografija zaokrožila po spletu: 'To je grozljivo!'

Fotografija ameriškega predsednika Donalda Trumpa, na kateri drži modelček najhitrejšega letala na svetu, je zaokrožila po spletu in sprožila plaz komentarjev. Na družbenem omrežju X jo je objavil izvršni direktor podjetja Boom Technology Blake Scholl, najbolj pozorni pa so opazili, da je na njej tudi Elon Musk, katerega nasmejan obraz je videti v ogledalu za 78-letnikom.

Nova fotografija Donalda Trumpa, ki pozira z modelčkom najhitrejšega letala, je zaokrožila po spletu, pozornost pa je pritegnil nepričakovan detajl, ki so ga opazili najbolj pozorni. Nasmejanega 78-letnika je na X objavil ustanovitelj in izvršni direktor družbe Boom Technology Blake Scholl, ki je namignil, da bo predsedniško letalo kmalu zamenjalo letalo, ki ga je zasnoval. Nekaj komentarjev pod objavo je bilo povezanih z njegovimi poslovnimi načrti, večina uporabnikov X pa je v Trumpovem ozadju opazila, kot so se izrazili, 'bizarno podrobnost'.

Pozornim opazovalcem tako ni ušlo, da je stena za Trumpom, na kateri so obešene fotografijami nekdanjih predsednikov, okrašena tudi z ogledalom, ki je za predsednikovim levim ušesom, v katerem pa videti odsev Elona Muska, ki nasmejan opazuje prijateljevo poziranje.

Kmalu je približan posnetek Trumpove glave in nasmejanega Muska zaokrožil po družbenih omrežjih, nanj pa se je odzvalo na stotine ljudi. Nekateri so šli s svojimi komentarji celo tako daleč, da so prisotnost milijarderja v ozadju označili za zloveščo in grozljivo.

