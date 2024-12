Pretekli konec tedna so v Združenih državah Amerike praznovali zahvalni dan. Praznične dni je za oddih izkoristila tudi Ivanka Trump , ki se je preizkusila v vodnih športih, vse skupaj pa ujela v objektiv in delila s svojimi oboževalci v objavi, ki izgine v 24 urah. Posnetek, na katerem je Trumpova hčerka navdušila na simulatorju deskanja na vodi, je kasneje na Instagramu ponovno objavil profil, posvečen 43-letnici.

"Ivanka, čudovita si," so se pod posnetkom zvrstili komentarji. "Kako si pogumna" in "Odlično ti gre" je bilo še moč prebrati v komentarjih pod posnetkom. Uporabniki družbenega medija Instagram pa so pohvalili tudi njeno izklesano postavo in izbiro kopalk.

Ivanka Trump je znanje, ki ga je pridobila na simulatorju deskanja na vodi, kasneje preizkusila tudi na 'pravi' progi, medtem ko jo je za seboj vlekel čoln. Mamine spretnosti si je iz prve vrste ogledal eden od Ivankinih treh otrok, 11-letni Joseph, ki je kasneje tudi sam stopil na desko.