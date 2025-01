Trumpova vnukinja: Ne vem, kaj naj oblečem na dedkovo inavguracijo

18-letna Kai Trump , vnukinja Donalda Trumpa , je na svojem YouTube kanalu objavila nov video, v katerem je potrdila, da bo prisotna na dedkovi inavguraciji, kjer bo še drugič prevzel mandat ameriškega predsednika. V posnetku je priznala, da ob misli na ta zgodovinski dogodek čuti vznemirjenje in se ga zelo veseli, hkrati pa omenila, da ima še vedno težave z odločitvijo, kaj naj obleče.

"Nisem nervozna oseba, ampak inavguracija. No, tudi zaradi tega nisem nervozna, sem vznemirjena in počutim se, kot da imam metuljčke v trebuhu. Veselim se tega," je priznala naročnikom, ob tem pa dodala, da ima največjo težavo z odločitvijo, kaj naj obleče:"Še vedno nisem izbrala oblačil, ki jih bom nosila, tako da bo vse v zadnji minuti." Najstnica bo pred samim dogodkom obiskala še frizerja, zobozdravnika in šla na manikuro.