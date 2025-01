Trumpova vnukinja razkrila ozadje inavguracije: Zame je le normalen dedek

Trumpova vnukinja se je v Kapitol sprehodila v družbi družine in prijateljev, še pred uradno zaprisego pa si je v kavarni privoščila sladkanje s čokoladnimi piškoti. Med prigrizkom se ji je poleg prijateljic pridružil tudi oče Donald Trump ml. : "Tako rad imam svojo malo Smrketo in tako sem ponosen nanjo. Včeraj sem jo nenadoma prosil, če bi govorila pred 25 tisoč ljudmi in bila je odlična, kot vedno. Zelo sem ponosen na njo in četudi očetje pri njenih letih nismo 'kul', me ne zanima, zelo jo imam rad," je zaupal gledalcem videa in hčerko poljubil na čelo. Ob tem sta se pošalila, da se morata dogovoriti, kako bosta plesala na inavguracijskem plesu. "Sva dva človeka z dvema levima nogama."

V video dnevnik je vključila priprave na veliki dan, vse od urejanja pričeske in ličenja, do izbire oblačil. Pred dolgim dnem si je privoščila tudi kavo. Kai je z družino tradicionalno najprej obiskala cerkev, preden so se napotili v Kapitol. "Malce zamujamo, ampak v redu je. Sedaj, ko smo bili v cerkvi, je vse skupaj bolj resnično. Do sedaj nisem vsega predelala, veliko stvari se odvija naenkrat, ampak vesela sem za celotno družino. Odlično bo!"

Po uradni zaprisegi je Kai z družino odšla v bližnjo dvorano, kjer je njen dedek nagovoril svoje podpornike. 17-letnica je priznala, da je precej utrujena, pritožila pa se je tudi nad mrazom, ki te dni pesti Washington. "Turnir v golfu je vseeno veliko bolj utrudljiv," je dodala najstnica in se po končanem dedkovem govoru pohvalila, da jo je izpostavil. "To je noro doživetje življenja," je vse skupaj komentirala in o Trumpu dodala: "Zame je le navaden dedek."

Dan pa se ni zaključil tam. Kai se je vrnila v hotelsko sobo, kjer se je uredila za ples. Nadela je svetlikajočo se toaleto oblikovalke Sherry Hill, njena ekipa pa je poskrbela za ličenje in urejanje pričeske. Med vožnjo na ples je najstnica razkrila, da je bila v Beli hiši že večkrat in izpostavila, da se najbolj spominja igranja skrivalnic s svojim le leto starejšim polstricem Barronom Trumpom, sinom Melanie Trump, in bratrancem Donald J. Trump III. Ne le skrivalnic v prostorih Bele hiše, igrali so tudi nogomet na zelenici pred legendarno stavbo.

Po koncu gala dogodka se je Kai pošalila na račun plesnih sposobnosti svojega bratranca in priznala, da se tudi sama ni najboljše izkazala. Ocenila se je z oceno 6 od 10 in dodala, da jo noge po več urah v visokih petah zelo bolijo. Na koncu video dnevnika je dejala: "Ura je ena zjutraj in končno smo prispeli v hotel. Bili smo na treh plesih, na dveh sem plesala. Bil je zares 'kul' dan in zgodovinska izkušnja življenja. Lepo je bilo biti skupaj z družino in uživati v trenutku ter vse skupaj posneti za vas. Veselim se prihodnosti!"