Trumpova vnukinja se je preizkusila kot prodajalka: 'Stranski posel'

Vnukinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa , Kai Madison Trump , se je preizkusila v 'poletnem delu' . Pri ameriškem multinacionalnem ponudniku kavnih in pekovskih izdelkov se je preizkusila v delu na okencu v prodajalni s krofi. Na kratkem posnetku, objavljenem na družbenem omrežju TikTok , se Kai pogovarja s strankami. "Srednje velika ledena kava. Perfektno," je dejala. Nekaj trenutkov za tem je kupcu dostavila ledeno kavo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Njeni sledilci so bili navdušeni nad idejo, da bi Kai delala na okencu, kjer bi jo lahko srečali. "To je zelo smešno. Ujemaš se celo z barvami njihovega loga," je zapisal eden od oboževalcev. Drugi pa je dodal: "Dejansko bi umrl, če bi bila Kai Trump na okencu. Stranski posel."

Zatem je objavila še en posnetek, v katerem je poskušala njihove pijače. "Poskusila bom vse pijače, ki so pred menoj," je dejala, preden so ji čez oči ovili pretvezo.

Kai je najstarejša hči Donalda Trumpa mlajšega in njegovega nekdanje nžene Vanesse, s katero sta se ločila leta 2018. Kai ima še štiri brate in sestre, skupno pa ima ameriški predsednik 11 vnukov in vnukinj.