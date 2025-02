Trumpova privrženka poziva Elona Muska, naj prizna njunega otroka

Ashley St. Clair, ki je presenetila z izjavo, da je pred petimi meseci rodila 13. otroka Elona Muska, je le dan zatem od njega na družbenem omrežju zahtevala, da otroka prizna in ga pozvala k zaključku njunega dogovora. Vse se je začelo, ko je milijarder komentiral objavo o 26-letnici, na kar je vplivnica hitro reagirala in Musku napisala nekaj sočnih komentarjev, ki so bili od takrat že izbrisani z omrežja X. Glasna Trumpova zagovornica je od razkritja rojstva različnim medijem zaupala skrivnosti njunega razmerja, spregovorila je o njunih začetkih, ter dejala, da naj bi jo ustanovitelj Tesle še pred dnevi prosil, naj imata skupaj še kakšnega otroka.

Ashley St. Clair je javno pozvala Elona Muska naj dokonča njun dogovor, ko gre za sostarševstvo, le dan za tem, ko je razkrila, da naj bi pred petimi meseci rodila njegovega 13. otroka. V zdaj že izbrisanem pogovoru na omrežju X se je konzervativna vplivnica brez dlake na jeziku po robu postavila Musku in od njega zahtevala, da naj se odzove na prošnje njene ekipe.

Musk je namreč komentiral pod objavo posnetka iz leta 2020, ki prikazuje pisateljico, ko se šali, da želi pridobiti pozornost milijarderja za poročno ponudbo. Slednji je pod to objavo komentiral zgolj "Uau". St. Clair naj bi nato po poročanju Peopla profil, ki je to objavil obtožila, da je delil njene mladoletne fotografije in ob tem oštela ustanovitelja Tesle."Kdaj boš odgovoril nam, namesto da se javno odzoveš na blatenje posameznika, ki je pravkar objavil fotografije mene v spodnjem perilu, stare 15 let?" Na omenjenem omrežju se je nato odzval tudi njen predstavnik, ki je v izjavi zapisal: "Ashley St. Clair in Musk sta si že nekaj časa zasebno prizadevala za sklenitev dogovora o vzgoji njunega otroka. Frustrirajoče je, da je novinar tabloida, ki je večkrat napadel Ashley in njeno družino, onemogočil zaupno dokončanje tega postopka. Čakamo, da Elon javno prizna svojo vlogo očeta Ashley, da bi končal neutemeljene špekulacije. Ashley verjame, da bo Elon hitro zaključil njun dogovor v največjo korist otrokovega dobrega počutja in varnosti."

V ločeni objavi na družbenem omrežju, ki je bila prav tako izbrisana, se je St. Clair po poročanju omenjenega medija zopet dotaknila Muska in njegovega odziva na profil, ki je med drugim delil njene neprimerne fotografije. "Zanimivo je, da Elon odgovarja na ta očitno šaljiv posnetek zaslona, o katerem je njegova ekipa razpravljala že pred meseci v dokumentiranem klicu," Nato naj bi dodala: "Zdaj se je odločil, da bo na to javno odgovoril na profilu, ki je objavljal moje mladoletne fotografije, kot da me prejšnji teden ne bi prosil, naj imam več otrok. Zavoljo najinega otroka bi to rada rešila zasebno, kar poskušam storiti že preteklih nekaj tednov." Še ena izbrisana objava vplivnice naj bi po poročanju ameriških medijev prikazovala posnetek zaslona na katerem naj bi bilo razvidno, da je bil profil, kateremu je Musk odgovarjal pred nekaj časa začasno blokiran. "Za informacijo: varnostna ekipa na Elonovi lastni platformi je za en teden zaklenila račun, na katerega zdaj odgovarja, ker je objavil mojo fotografijo v spodnjem perilu iz otroštva brez mojega dovoljenja," naj bi zapisala St. Clair.

26-letnica trdi, da se je romanca začela s preprostim zasebnim sporočilom, ki naj bi ji ga Musk poslal na platformi X. "Musk je bil zelo smešen. Bil je pameten. Bil je zelo prizemljen. Začelo se je z interakcijami na družbenem omrežju X, nato pa je zdrsnil v mojo zasebno sporočilo," je dejala St. Clair po poročanju Daily Maila.