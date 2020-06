Trumpovemu bratu ni uspelo preprečiti objave nove knjige o predsedniku ZDA

Najverjetneje se bo to res zgodilo, saj je bil 72-letni Robert Trump vse do nedelje na intenzivni negi bolnišnice Mount Sinai v New Yorku in je tožbo proti nečakinji vložil skoraj dobesedno z bolniške postelje. "Njen poskus senzacionalizma in napačnega predstavljanja odnosov v družini za lastno finančno korist je norčevanje iz spomina na pokojnega brata Freda Trumpamlajšega in na naše starše. Vsi smo zelo ponosni na brata predsednika in menimo, da je Mary res sramota za družino," je kmalu po odhodu iz bolnišnice sporočil Robert.