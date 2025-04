Trumpovi soigralci golfa: Pri igri redno goljufa

Donald Trump se je znova znašel na udaru kritik, tokrat zaradi obtožb, da redno goljufa pri igranju golfa. Kot trdijo številni zvezdniki, ki so z njim stopili na zeleno površino, naj ameriški predsednik, znan po svoji ljubezni do golfa, ne bi okleval spreminjati pravil, ko je sam na potezi.

Donald Trump ni le ameriški predsednik, temveč je tudi velik ljubitelj golfa. Podjetnik ima v lasti kar 12 igrišč po ZDA ter dve na Škotskem, eno na Irskem in eno v Združenih arabskih emiratih. Njegova strast do igre pa naj bi šla celo tako daleč, da se je pred kratkim, namesto da bi se ukvarjal s posledicami novouvedenih svetovnih carin, ki močno prizadenejo ameriške državljane, odločil dan preživeti na igrišču.

Donald Trump je velik ljubitelj golfa. FOTO: Profimedia icon-expand

Da pa to ni dovolj provokativno, dodatno razburja dejstvo, da so ta potovanja pogosto financirana z ameriškim davkoplačevalskim denarjem. Zadnji val nezadovoljstva pa so podžgale obtožbe, da naj bi Trump med igro redno goljufal.

Goljufije ga je obtožil igralec Samuel L. Jackson

Igralec Samuel L. Jackson je že leta 2016 izjavil, da je Trump znan po goljufanju, in se ob tem spomnil njune skupne igre. Na vprašanje, kdo je boljši igralec, je Jackson hladnokrvno odgovoril: "Vsekakor sem to jaz. Ne goljufam." Trump je na njegove obtožbe odgovoril na družbenem omrežju X, kjer je zapisal, da ni Jacksonov oboževalec in da se ne spomni, da bi kdaj skupaj igrala.

Športni novinar je napisal knjigo o Trumpovem goljufanju

Jacksonove besede so kmalu potrdili tudi drugi. Športni novinar Rick Reilly je v intervjuju za The Times leta 2019 Trumpa opisal kot igralca, ki si prisvaja dobre udarce drugih ljudi, ponavlja neuspešne brez razloga in z nogo premika žogico na boljše mesto. Reilly je takrat izjavil: "Trump ne goljufa samo pri golfu. Goljufa tudi pri deljenju kart."

Donald Trump naj bi med golfom goljufal. FOTO: Profimedia icon-expand

Prizadeti igralec je napisal celo knjigo z naslovom Commander in Cheat: How Golf Explains Trump, v kateri je podrobno opisal predsednikovo obnašanje na igrišču. Med Trumpovimi kritiki se je hitro razširil vzdevek iz naslova knjige "Poveljnik prevar".

"Golf je vrnil 30 let nazaj"

V pogovoru za The Guardian Reilly ni izgubljal besed: "Kot igralca golfa me to užali. Sovražim goljufanje. Sovražim, ko vozi voziček po zelenici. Sovražim, da nosi premajhne stare hlače. Najbolj pa sovražim, da se norčuje iz moje države." Dodal je: "Obožujem golf, on pa ga je vrnil 30 let nazaj. Ravno ko je golf z Roryjem McIlroyem in Rickiejem Fowlerjem postajal kul, smo dobili tega debelega klovna, ki brezsramno goljufa."