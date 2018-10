Trumpu je Taylor Swift zdaj za četrtino manj všeč

Čeprav se je 28-letna pevska zvezdnica Taylor Swift do zdaj vzdržala političnih komentarjev, je dejala, da se je zaradi dogodkov v zadnjih dveh letih premislila. Pred dnevi je namreč javno na Instagramu, na katerem ima več kot 112 milijonov sledilcev, podprla demokratska kandidata v njenem rodnem Tennesseeju.

Zapisala je, da verjame v boj za LGBTQ-pravice in da je kakršna koli diskriminacija na podlagi spola ali spolne orientacije napačna. Sistemski rasizem, ki se v ZDA kaže proti ljudem drugih ras, pa se ji zdi zastrašujoč in prevladujoč. "Ne morem voliti za nekoga, ki se ni pripravljen boriti za dostojanstvo vseh Američanov, ne glede na njihovo barvo kože, spol ali to, koga imajo radi," je zapisala.

Dejala je, da je v preteklosti volila za ženske, a da ne bo podprla Marshe Blackburn, saj je ta glasovala proti enakovrednemu plačevanju žensk, proti reavtorizaciji akta, ki obravnava nasilje nad ženskami, hkrati pa podpira dejstvo, da lahko gejevskim parom zavrnejo postrežbo in da nimajo pravice do poroke."To niso moje tennesseejevske vrednote, zato bom volila za Phila Bredesena in Jima Cooperja," je bila jasna pevka.

Predsednik Trump je novinarjem pozneje povedal, da Blackburnova opravlja dobro delo, da je Swiftova najbrž ne pozna in da mu je zdaj "za 25 % manj všeč". Nekateri se zaradi vsega skupaj ne vznemirjajo preveč, saj je guverner Mike Huckabeetvitnil, da "ima Taylor Swift vso pravico biti politična, a da to ne bo vplivalo na volitve, razen če ne bodo dovolili 13-letnim punčkam voliti".