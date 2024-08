Trumpov sin Veliki Britaniji: Vzemite razvajena Harryja in Meghan nazaj

Princ Harry in Meghan Markle novega doma ne bi našla v Združenih državah, če bi o tem odločal Eric Trump . 40-letnik je nedavno v enem od intervjujev za britansko televizijsko mrežo GB News dejal, da sta princ in njegova žena razvajenca, Američani pa ju z veseljem pošljejo nazaj v kraljevino.

"Lahko imate ta dva, z veseljem ju bomo poslali nazaj, a nisem čisto prepričan, ali ju sploh želite sprejeti, če se vrneta. Morda pri nas ne bosta več dobrodošla, zdi pa se, kot da živita na nekem svojem otoku," je dejal Trump, ki je sicer kraljevo družino pohvalil in jo označil za čudovito, kraljevino pa za sveto institucijo, ob tem pa namignil na Meghanino nekdanjo kariero igralke in dodal, da se povsod najdejo pokvarjena jabolka in slabi igralci.

Trump je mesec pred tem svojim podpornikom dejal, da sam ne namerava ščititi Harryja: "Izdal je kraljico. Za to ni opravičila. Če bi bilo po moje, bi bil sedaj sam in brez podpore." Poslovnež je že leta 2022 v intervjuju z voditeljem Piersom Morganom odkrito priznal, da ni oboževalec Marklove in dodal, da verjame, da se bo njen zakon z angleškim princem slabo končal. "Harry je ravnal zelo nespoštljivo do svoje države. Po mojem mnenju je on prava sramota," je dejal.