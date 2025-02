Na truplih Gena Hackaman in njegove žene niso našli znakov poškodb

Predhodna obdukcija trupel Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa kaže, da na njunih telesih niso našli znakov zunanjih poškodb. Policija še naprej ugotavlja vzrok njune smrti. Kot izhaja iz policijskega poročila, sta bili trupli, ko so ju našli, že v procesu razkrajanja.

OGLAS

Policija še naprej preiskuje okoliščine smrti igralca Gena Hackmana, njegove žene Betsy Arakawe in enega izmed njunih psov. Vzrok smrti še ni naprej znan. Za par so odredili izvedbo toksikoloških testov, katerih rezultati bodo znani čez nekaj tednov. Po navedbah policije naj bi bila zakonca mrtva že nekaj časa, preden so ju našli. Vzdrževalca, ki sta par našla, sta povedala, da s parom nista bila v stiku dva tedna, je poročal The New York Times.

Gene Hackman in Betsy Arakawe FOTO: AP icon-expand

Iz izjave policista, ki je zaradi sumljivosti zahteval preiskavo, izhaja, da je bilo telo Arakawe že v procesu razkrajanja. "Kazala je očitne znake smrti, razkroja telesa, napihnjenosti obraza ter 'mumifikacije' obeh rok in stopal," piše v poročilu, ki ga je pridobil portal People. Tudi Hackman naj bi kazal podobne znake smrti. Do mumifikacije pride, ko se mrtvo tkivo spremeni v trdo maso. Ta je pogosto posledica dehidracije, zgodi pa se predvsem v suhih in vročih okoljih. Mumifikacija je sicer bolj znana iz starega Egipta, ko so s postopki, kot je balzamiranje, izvajali postopek mumifikacije. Popolna mumifikacija je sicer dolgotrajen proces, ki traja od nekaj tednov, pa tudi do enega leta – odvisno od pogojev, v katerih je truplo.

Na tleh ob truplu Arakawe so bile raztresene tablete na recept, med pregledom pa policisti niso opazili strelnih ali drugih ran. Policija in gasilci prav tako niso našli sledi uhajanja plina ali ogljikovega monoksida. Kot so v preiskovalnem nalogu zapisali detektivi, je bilo truplo 95-letnega zvezdnika v kletnih prostorih, njegovo mrtvo 63-letno ženo pa so našli v kopalnici. Zakonca sta živela v Santa Feju v ameriški zvezni državi Nova Mehika. Živela sta mirno in zasebno življenje, stran od oči javnosti.