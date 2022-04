Tudi 19-letni Romeo Beckham si želi poroke in že načrtuje zaroko

Romeo Beckham , 19-letni sin Victorie in Davida Beckhama , naj bi bil že pripravljen na poroko in z zaroko čaka samo zato, ker ni želel zasenčiti posebnega dneva svojega starejšega brata. Brooklyn , najstarejši Beckhamov sin, se je namreč prejšnji teden poročil s svojo dolgoletno izbranko Nicolo Peltz .

Medtem ko sta imela Brooklyn in Nicola veliko poroko v Miamiju, ki je stala okoli 2,8 milijona evrov, si Romeo in Mia želita majhno, intimno poroko z manj gosti. "Mia je povsem drugačna od Nicole. Vedno je govorila, da bi se rada poročila doma, v Veliki Britaniji, poleg tega pa si želi majhne, preproste poroke."

Vir je še dodal: "Zdi se, da je poroka v mladih letih postala tradicija Beckhamovih. Zaobljubijo se drug drugemu in v to se podajo za vse življenje. Oba si želita družine in veliko otrok, zato že komaj čakata, da bosta lahko začela ustvarjati svojo družino in se tako osamosvojila od staršev."

Mia in Romeo, ki sta par od leta 2019, sta o poroki in otrocih že govorila s svojima družinama in zdi se, da se jima bo želja slej ko prej tudi izpolnila.