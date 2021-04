Tudi 39-letna Britney Spears se je cepila proti covidu-19

Med znanimi, ki so se že cepili in ki so k temu spodbudili tudi ostale, so legendarni britanski voditelj in naravovarstvenik David Attenborough, igralec Ian McKellen, Lionel Blair, igralka Joan Collins ter britanska kraljica Elizabeta II. in njen mož princ Filip. Cepili pa so se tudi hollywoodski igralec in nekdanji republikanski guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger, Samuel L. Jackson, Sean Penn, Dolly Parton, Amy Schumer, MichelleinBarack Obama, Ryan Reynolds inBlake Lively.