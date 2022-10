Tudi Adidas prekinil partnerstvo s Kanyejem Westom

Adidas v prihodnje ne bo več sodeloval z raperjem Kanyejem Westom . Kot je v izjavi za javnost sporočila modna znamka, je s svojimi protisemitskimi izjavami kršil politiko podjetja, zato so sodelovanje z njim prekinili. Ta ni edino podjetje, ki se je odločilo za to potezo. Že prej se je od njegovih komentarjev distancirala prestižna modna znamka Balenciaga , od zvezdnika pa so se oddaljili tudi zvezdniki, med njimi njegova nekdanja žena Kim Kardashian .

"Adidas ne tolerira antisemitskih izjav ali kakršnega koli sovražnega govora. Yejevi nedavni komentarji in dejanja so nesprejemljivi, sovražni in nevarni, kršijo pa tudi politiko podjetja o raznolikosti in vključenosti, medsebojnem spoštovanju in strahu," so zapisali v podjetju.

Podjetje se je za to potezo odločilo tudi po tem, ko so se predvsem na družbenih omrežjih oglasili številni oboževalci njihovih oblačil, med njimi tudi zvezdniki, ki so podjetje pozvali k ukrepanju. Podjetje se je v začetku meseca tudi odločilo, da bodo še razmislili o tem, ali bodo na tržišče poslali njegove nove superge. Adidas se je potem odločil, da bo v celoti prenehal s prodajo raperjeve linije in mu prenehal plačevati za uporabo imena.