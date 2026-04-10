Tudi Anastasia in Petar sta še vedno zaljubljena

Šov Sanjski moški Hrvaške se je končal in oddaja je tokrat dosegla svoj namen. Oba sanjska moška sta se namreč zaljubila. Zdaj, ko je predvajanje oddaje mimo, lahko svojo srečo s svetom deli tudi Petar Rašić, ki je za zmagovalko svojega srca izbral Anastasio Kaleb.

Anastasia je takoj po predvajanju zadnjega, finalnega dela oddaje, objavila nekaj utrinkov s svojim dragim Petrom in tako razkrila, da sta še vedno srečno zaljubljena. "Dovoli mi deliti nekaj trenutkov s tabo," je zapisala ob galeriji fotografij, na katerih sta skupaj raziskovala svet. Končno bosta zaljubljenca lahko prosto uživala v svoji ljubezni, saj sta se doslej morala skrivati, da se ne bi prehitro razvedel razplet oddaje.